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Фонд Вадима Столара передав військовим чергову партію FPV-дронів

14 листопада 2024 15:40
Марина Кісаделі - Редактор
Цього разу один з підрозділів спецпризначення Сил оборони отримав три FPV-дрони, серед яких, зокрема, і найбільший український ударний квадрокоптер "Королева шершнів"
Військові з FPV-дронами. Фото: БФ Вадима Столара
Марина Кісаделі - Редактор

Українські воїни продовжують отримувати допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара. Цього разу один з підрозділів спецпризначення Сил оборони України отримав три FPV-дрони, серед яких, зокрема, і найбільший український ударний квадрокоптер "Королева шершнів".

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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"Передали захисникам раніше замовлені FPV-дрони, повністю виготовлені вітчизняними виробниками. І тому — "з коробки" налаштовані під потреби конкретного підрозділу, для виконання тих завдань, які є сьогодні на фронті. Адже реалії такі, що зараз кожен переданий БпЛА повинен мати чітко визначені характеристики, щоб допомагати бійцям виконувати їхні бойові завдання", — заявив директор Фонду Андрій Фещенко.

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FPV-дрон. Фото: БФ Вадима Столара 

"Від імені військовослужбовців ВЧ Є6117 ми дякуємо Фонду Вадима Столара за надану допомогу  ударні дрони для знищення ворога, безпосередньо  за "Королеву шершнів". Разом до перемоги! Слава Україні!" — заявив представник підрозділу, який отримав безпілотники.

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FPV-дрон. Фото: БФ Вадима Столара 

"Ми продовжуємо системно підтримувати наших захисників усім необхідним. Зокрема, ударними безпілотниками, які допомагають знищувати ворога та зберігати життя наших військових", — сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Загалом Фонд від початку повномасштабного російського вторгнення передав захисникам понад 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 900 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як розвідувальні та ударні квадрокоптери, антидронові системи, РЕБ-системи, а також 85 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки.

Вадим Столар військова допомога дрони допомога військовим FPV-дрони

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