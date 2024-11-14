На этот раз одно из подразделений спецназначения Сил обороны получило три FPV-дроны, среди которых, в частности, и крупнейший украинский ударный квадрокоптер "Королева шершней"

Военные с FPV-дронами. Фото: БФ Вадима Столара.

Украинские воины продолжают получать помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. На этот раз одно из подразделений спецназначения Сил обороны Украины получило три FPV-дроны, среди которых, в частности, и крупнейший украинский ударный квадрокоптер "Королева шершней".

Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

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"Передали защитникам ранее заказанные FPV-дроны, полностью изготовленные отечественными производителями. И потому — "из коробки" настроены под нужды конкретного подразделения, для выполнения тех задач, которые есть сегодня на фронте. Ведь реалии таковы, что сейчас каждый переданный БПЛА должен обладать четко определенными характеристиками, чтобы помогать бойцам выполнять их боевые задачи", — заявил директор Фонда Андрей Фещенко.

FPV-дроны. Фото: БФ Вадима Столара.

"От имени военнослужащих ВЧ Е6117 мы благодарим Фонд Вадима Столара за оказанную помощь — ударные дроны для уничтожения врага, непосредственно — за "Королеву шершней". Итого к победе! Слава Украине!" – заявил представитель подразделения, получившего беспилотники.

FPV-дроны. Фото: БФ Вадима Столара.

"Мы продолжаем системно поддерживать наших защитников всем необходимым. В частности, ударными беспилотниками, которые помогают уничтожать врага и сохранять жизнь наших военных", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

В общей сложности Фонд с начала полномасштабного российского вторжения передал защитникам более 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 900 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ-системы, а также 85 единиц техники специализированного автомобиля.