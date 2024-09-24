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Фонд Вадима Столара презентував "Історії сильних" у Варшаві та Брюсселі

24 вересня 2024 15:43
Марина Кісаделі - Редактор
Благодійний фонд Вадима Столара презентував книгу “Історії сильних” у Варшаві та Брюсселі
Волонтери фонду. Фото: Благодійний фонд Вадим Столара.
Марина Кісаделі - Редактор

Благодійний фонд Вадима Столара презентував книгу "Історії сильних" у Варшаві та Брюсселі. Презентації відбулися у форматі театралізованої вистави на основі фрагментів з книги та за участі відомих акторів київських театрів.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення команда волонтерів Фонду Вадима Столара стала активно допомагати українцям по різних напрямах. Ми організовували евакуацію, привозили гаряче харчування, продукти, ліки, товари першої потреби. Багато людей розповідали нам свої реальні історії, ділилися пережитим. Саме тоді у нас виникла ідея зібрати ці історії в одній книзі та розповісти про них усій Україні та всьому світові. Це правда про криваву війну, про жахи окупації і про факти злочинів російської армії, винні в яких мають бути обов'язково виявлені, названі та покарані", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

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У Варшаві подію було організовано за підтримки управління району Вілянув та Польсько-української господарської палати. Гостями презентації стали як українці, так і громадяни Польщі. Зокрема, захід відвідав віцепрезидент Польсько-української господарської палати Анджей Дрозд.

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Презентація книни. Фото: Благодійний фонд Вадим Столара.

У презентації книги у Брюсселі взяли участь також і представники офіційних установ Євросоюзу, зокрема головний радник генерального директора Європейської комісії з міжнародного співробітництва Хенрік Хололей.

Вже перші ж презентації книги "Історії сильних" за кордоном викликали неабиякий резонанс та набули значного розголосу. Глядачі не могли стримати емоцій, проживаючи разом з акторами трагічні події розв’язаної росією війни, на собі відчуваючи цей контраст між спокійним життям у Європі та стражданнями людей в Україні.

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Презентація книни. Фото: Благодійний фонд Вадим Столара.

З Варшави та Брюсселя Фонд розпочав подорож "Історії сильних" світом. Адже надалі представити книгу планується в інших країнах Європи і у Сполучених Штатах Америки.

"Нашою метою було показати війну та Україну у війні такими, якими їх бачать самі українці. Ті, хто особисто пережив загибель близьких, втрату житла, окупацію, обстріли... Після презентації книги "Історії сильних" в Україні ми з командою Фонду та творчою командою вирушили до інших країн. Почали з Варшави, бо з початку масштабної агресії Польща стала гостинним притулком для сотень тисяч українців. Згодом Фонд представив книгу та виставу на її основі у Брюсселі, щоб показати європейським політикам та чиновникам усю правду про війну та російську агресію. Ми не зупинимося на цьому і покажемо живі та реальні історії сильних і непохитних українців усьому світу", — сказав засновник Фонду Вадим Столар.

благодійність Фонд Вадима Столара книга Варшава

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