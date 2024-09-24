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Фонд Вадима Столара представил "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе

24 сентября 2024 15:43
Марина Кисадели - Редактор
Благотворительный фонд Вадима Столара представил книгу "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе
Волонтеры фонда. Фото: Благотворительный фонд Вадим Столара.
Марина Кисадели - Редактор

Благотворительный фонд Вадима Столара представил книгу "Истории сильных" в Варшаве и Брюсселе. Презентации прошли в формате театрализованного представления на основе фрагментов из книги и с участием известных актеров киевских театров.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения команда волонтеров Фонда Вадима Столара стала активно помогать украинцам по разным направлениям. Мы организовывали эвакуацию, привозили горячее питание, продукты, лекарства, товары первой потребности. Многие рассказывали нам свои реальные истории, делились пережитым. Тогда у нас возникла идея собрать эти истории в одной книге и рассказать о них всей Украине и всему миру. Это правда о кровавой войне, об ужасах оккупации и о фактах преступлений российской армии, виновные в которых должны быть обязательно обнаружены, названы и наказаны", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

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В Варшаве событие было организовано при поддержке управления района Вилянов и Польско-украинской хозяйственной палаты. Гостями презентации стали как украинцы, так и граждане Польши. В частности, мероприятие посетил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд.

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Презентация книги. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

В презентации книги в Брюсселе приняли участие также и представители официальных учреждений Евросоюза, в том числе главный советник генерального директора Европейской комиссии по международному сотрудничеству Хенрик Хололей.

Уже первые же презентации книги "Истории сильных" за рубежом вызвали большой резонанс и получили значительную огласку. Зрители не могли сдержать эмоций, проживая вместе с актерами трагические события развязанной россией войны, на себе ощущая этот контраст между спокойной жизнью в Европе и страданиями людей в Украине.

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Презентация книги. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Из Варшавы и Брюсселя Фонд начал путешествие "Истории сильных" по миру. Ведь в дальнейшем представить книгу планируется в других странах Европы и Соединенных Штатах Америки.

"Нашей целью было показать войну и Украину в войне такими, как их видят сами украинцы. Те, кто лично пережил гибель близких, потерю жилья, оккупацию, обстрелы... После презентации книги "Истории сильных" в Украине мы с командой Фонда и творческой командой отправились в другие страны. Начали с Варшавы, потому что с начала масштабной агрессии Польша стала гостеприимным убежищем для сотен тысяч украинцев. Впоследствии Фонд представил книгу и спектакль на ее основе в Брюсселе, чтобы показать европейским политикам и чиновникам всю правду о войне и российской агрессии. Мы не остановимся на этом и покажем живые и реальные истории сильных и непоколебимых украинцев по всему миру", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

благотворительность Фонд Вадима Столара книга Варшава

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