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Фонд Вадима Столара та MK Foundation передали прикордонникам необхідну спецтехніку

8 вересня 2023 10:22
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Фонд Вадима Столара та MK Foundation передали прикордонникам необхідну спецтехніку
Волонтерка фонду з прикордонниками. Фото: БФ Вадима Столяра
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Благодійний фонд Вадима Столара разом із Благодійним фондом MK Foundation організували передання прикордонникам віброкотків. Ця спеціальна техніка допоможе їм виконувати завдання з охорони державних кордонів.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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Вадим Столар: На запити наших захисників намагаємось реагувати максимально швидко

"Ми регулярно отримуємо запити від наших захисників на найрізноманітнішу амуніцію, обладнання та техніку – і завжди прагнемо оперативно опрацьовувати та надавати допомогу. Тож коли до нас звернулися прикордонники – команда Фонду одразу ж почала шукати потрібні їм віброкотки. На сьогодні ми вже передали дві такі машини, щоб наші кордони були захищені ще надійніше. Підтримка захисників України була, є та залишається пріоритетом як для мене особисто, так і для нашого Фонду. Тож продовжуємо працювати задля Перемоги", — наголосив Вадим Столар

Як повідомляють, передана спецтехніка допоможе забезпечувати охорону державного кордону шляхом дотримання у порядку прикордонної смуги, а також облаштування доріг для більш оперативного реагування на можливі порушення.

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Віброкотки для прикордонників. Фото: БФ Вадима Столара

Команда Вадима Столара перед придбанням техніки консультувалася з ДПСУ

"Благодійний фонд Вадима Столара разом з Благодійним фондом MK Foundation передали віброкотки для наших прикордонників, щоб вони мали змогу ефективно виконувати свої завдання. І хоча у нас раніше не було досвіду у придбанні таких машин, проте ми консультувалися безпосередньо з представниками Державної прикордонної служби, щоб визначити, які саме параметри техніки потрібні. Тож зрештою команди обох фондів впоралися із завданням, і віброкотки відправилися до підрозділів ДПСУ", — розповіла волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько. 

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Волонтерка фонду з прикордонником. Фото: БФ Вадима Столара

Прикордонники розповіли про важливість отриманої від Фонду Вадима Столара техніки

Своєю чергою начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення ДПСУ Сергій Микитюк зазначив, що ці віброкотки потрібні, бо державний кордон необхідно утримувати в належному стані.

"Ми маємо амбітні плани щодо покращення інженерної складової по західному кордону. Тож перш за все хочу подякувати за надану нам таку серйозну техніку, яка допоможе в цьому, Фонду Вадима Столара та MK Foundation! Це дійсно хороші технічні засоби, і надали їх нам дуже швидко. Це надзвичайно важлива і потрібна для нас річ", — підкреслив Сергій Микитюк.

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Волонтерка фонду з прикордонниками. Фото: БФ Вадима Столара

Зазначимо, що загалом захисники України від початку повномасштабного вторгнення отримали понад 40 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 42 одиниці спеціалізованих позашляховиків, бронеавто, моторних човнів та віброкотків, а також 394 одиниці високотехнологічного обладнання (квадрокоптери, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери тощо) від команди Вадима Столара.

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