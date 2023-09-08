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Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую спецтехнику

8 сентября 2023 10:22
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую спецтехнику
Волонтер фонда с пограничниками. Фото: БФ Вадима Столяра
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation организовали передачу пограничникам виброкотков. Эта специальная техника поможет им выполнять задачи по охране государственных границ.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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"Мы регулярно получаем запросы от наших защитников на самую разную амуницию, оборудование и технику — и всегда стремимся оперативно прорабатывать и оказывать помощь. Поэтому когда к нам обратились пограничники — команда Фонда сразу начала искать нужные им виброкотки. На сегодня мы уже передали две такие машины, чтобы наши границы были защищены еще надежнее. Поддержка защитников Украины была, есть и остается приоритетом как для меня лично, так и для нашего Фонда. Поэтому продолжаем работать ради Победы", — подчеркнул Вадим Столар.

Как сообщают, переданная спецтехника поможет обеспечивать охрану государственной границы путем соблюдения в порядке пограничной полосы, а также обустройства дороги для более оперативного реагирования на возможные нарушения.

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Виброкотки для пограничников. Фото: БФ Вадима Столара

Команда Вадима Столара перед приобретением техники консультировалась по ГНСУ

"Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation передали виброкотки для наших пограничников, чтобы они имели возможность эффективно выполнять свои задачи. И хотя у нас раньше не было опыта в приобретении таких машин, мы консультировались непосредственно с представителями Государственной пограничной службы, чтобы определить, какие именно параметры техники нужны. Поэтому команды обоих фондов справились с задачей, и виброкотки отправились в подразделения ГНСУ", — рассказала волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько.

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Волонтер фонда с пограничником. Фото: БФ Вадима Столара

Пограничники рассказали о важности полученной от Фонда Вадима Столара техники

В свою очередь начальник отдела вооружения и инженерно-технического обеспечения ГНСУ Сергей Микитюк отметил, что эти виброкотки нужны, потому что государственную границу необходимо содержать в надлежащем состоянии.

"У нас есть амбициозные планы по улучшению инженерной составляющей по западной границе. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить за предоставленную нам такую серьезную технику, которая поможет в этом, Фонд Вадима Столара и MK Foundation! Это действительно хорошие технические средства, и предоставили их нам очень быстро. Это чрезвычайно важная и нужная для нас вещь", — подчеркнул Сергей Микитюк.

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Волонтер фонда с пограничниками. Фото: БФ Вадима Столара

Отметим, что в целом защитники Украины с начала полномасштабного вторжения получили свыше 40 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 42 единицы специализированных внедорожников, бронеавто, моторных лодок и виброкотков, а также 394 единицы высокотехнологичного оборудования (квадрокоптеры, антитела видеокамеры и т.п.) от команды Вадима Столара.

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