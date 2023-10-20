Фонд Вадима Столара запрошує українок пройти безоплатний чекап здоров’я

Жінка на консультації у лікаря. Фото: БФ Вадима Столара

До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначається 20 жовтня, Фонд Вадима Столара разом з однією з провідних клінік столиці запрошує жінок пройти безплатне ультразвукове дослідження (УЗД).

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

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"На жаль, через повномасштабну війну жінки зараз мають ще більше клопоту, ніж зазвичай. У цей важкий час вони на рівні з чоловіками боронять країну на фронті, займаються волонтерством, працюють і часто самі виховують дітей. А всі батьки знають, що в останні півтора року, з постійними тривогами та блекаутами, це дуже непросто. Часу на себе часто просто не залишається, і ця ситуація є досить небезпечною. Адже, за даними від 2020 року, у віці 18–24 роки рак грудної залози посідає третє місце у структурі захворюваності українок (10,8%), а з 30 до 74 років він стало лідирує (27,6–20,6%)", — йдеться у повідомленні Фонду Вадима Столара.

Там також зазначається, що у структурі смертності від раку жіночого населення, рак грудей переважає у вікових групах 30–54, 55–74 та 75+ років і складає 24,5%, 20,6% та 18,5% відповідно. Водночас, на жаль, кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на III–IV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Фонд Вадима Столара дає змогу пройти перевірку жіночого здоров’я

Для того, щоб більше жінок змогли перевірити себе, Фонд Вадима Столара разом із партнерською клінікою організовує безоплатний чекап серед представниць ВПО та родин, які втратили на війні батька, або залишилися без житла. Реєстрація для всіх жінок з вищезазначених категорій, які перебувають у Києві, доступна за посиланням. Учасників буде обрано рандомно за допомогою спеціального сервісу.

"Окрім всебічної підтримки військових та продуктової допомоги цивільним, ми вже другий рік поспіль проводимо заходи, спрямовані на психологічне та фізичне відновлення українців. На цьому напрямі роботи влаштовуємо періодичні чекапи здоров’я з метою раннього виявлення небезпечних хвороб. Зокрема — орієнтовані на наших жінок, які в ці важкі часи мають дуже мало часу на себе. Всім сьогодні дуже нелегко, а жінкам — і поготів, але нам потрібні сили, щоб вистояти до Перемоги, а після неї — відновлювати країну", — підкреслила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

Апарат УЗД. Фото: БФ Вадима Столара

Хто у групі ризику: перевір себе

На жаль, на рак молочної залози може захворіти навіть абсолютно здорова жінка без схильностей, але є певні ознаки, які відносять до групи ризику — у Фонді нагадують про них:

родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка), які хворіли на рак грудей;

якщо не було вагітностей та пологів;

перша вагітність у 30 років і старше;

вік старше 40 років;

ранній початок менструацій — у віці до 12 років;

пізня менопауза — після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

надмірна вага та ожиріння;

куріння;

зловживання алкоголем;

гіпертонічна хвороба;

перенесений раніше рак грудей або рак яєчників;

вплив джерел радіації.

"Бережіть себе та вчасно проходьте обстеження, щоб запобігти біді! Своєю чергою Фонд Вадима Столара й надалі проводитиме заходи, спрямовані на збереження здоров’я української нації", — запевнили у Фонді.