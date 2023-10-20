Фонд Вадима Столара приглашает украинок пройти бесплатный чекап здоровья

Женщина на консультации у врача. Фото: БФ Вадима Столара

Во Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, который отмечается 20 октября, Фонд Вадима Столара вместе с одной из ведущих клиник столицы приглашает женщин пройти бесплатное ультразвуковое исследование (УЗИ).

Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.

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"К сожалению, из-за полномасштабной войны женщины сейчас испытывают еще больше хлопот, чем обычно. В это тяжелое время они наравне с мужчинами защищают страну на фронте, занимаются волонтерством, работают и часто сами воспитывают детей. А все родители знают, что в последние полтора года, с постоянными тревогами и блекаутами, это очень непросто. Времени на себя часто просто не остается, и эта ситуация довольно опасна ведь по данным от 2020 года, в возрасте 18–24 года рак грудной железы занимает третье место в структуре заболеваемости украинок (10,8%), а с 30 до 74 лет он постоянно лидирует (27,6–20,6%)", — говорится в сообщении Фонда Вадима Столара.

Там также отмечается, что в структуре смертности от рака женского населения рак груди преобладает в возрастных группах 30-54, 55-74 и 75+ лет и составляет 24,5%, 20,6% и 18,5% соответственно. В то же время, к сожалению, каждой четвертой женщине рак груди диагностируется уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Фонд Вадима Столара позволяет пройти проверку женского здоровья

Для того чтобы больше женщин смогли проверить себя, Фонд Вадима Столара вместе с партнерской клиникой организует безвозмездный чекап среди представительниц ВПЛ и семей, потерявших на войне отца, или оставшихся без жилья. Регистрация для всех женщин из указанных категорий, которые находятся в Киеве, доступна по ссылке. Участники будут выбраны рандомно с помощью специального сервиса.

"Помимо всесторонней поддержки военных и продуктовой помощи гражданским, мы уже второй год проводим мероприятия, направленные на психологическое и физическое восстановление украинцев. На этом направлении работы устраиваем периодические чекапы здоровья с целью раннего выявления опасных болезней. В частности, ориентированы на наших женщин, которые в эти трудные времена имеют очень мало времени на себя. Всем сегодня очень нелегко, а женщинам — и подавно, но нам нужны силы, чтобы выстоять до Победы, а после нее — восстанавливать страну", — подчеркнула Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

Аппарат УЗИ. Фото: БФ Вадима Столара

Кто в группе риска: проверь себя

К сожалению, раком молочной железы может заболеть даже абсолютно здоровая женщина без склонностей, но есть определенные признаки, которые относят к группе риска — в Фонде напоминают о них:

родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя), болевшие раком груди;

если не было беременностей и родов;

первая беременность в 30 лет и старше;

возраст старше 40 лет;

раннее начало менструаций — в возрасте до 12 лет;

поздняя менопауза — после 55 лет;

непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;

сахарный диабет;

избыточный вес и ожирение;

курение;

злоупотребление алкоголем;

гипертоническая заболевание;

перенесенный ранее рак груди или рак яичников;

воздействие источников радиации.

"Берегите себя и вовремя проходите обследование, чтобы предотвратить беду! В свою очередь Фонд Вадима Столара и дальше будет проводить мероприятия, направленные на сохранение здоровья украинской нации", — заверили в Фонде.