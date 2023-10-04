Фонд Вадима Столара запустив програму з надання благодійного гранту на 1 млн грн

Фонд Вадима Столара запустив нову грантову програму. Фото: пресслужба фонду

Фонд Вадима Столара оголошує старт другої програми з надання благодійного гранту на 1 000 000 грн. Мета — допомогти фінансувати проєкти з фізико-психологічної реабілітації цивільних та військовослужбовців у реаліях війни.

Про це йдеться на сторінці програми на сайті Фонду, де можуть залишити заявки всі, хто бажає взяти участь.

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У категорії психоемоційного відновлення йдеться про освітні проєкти, пов'язані з навчанням громадян поняттям психічного здоровʼя, роботи з психічними розладами та боротьбі з ними. А також — навчання чинних психологів роботі з окремими психологічними розладами (депресія, панічні атаки, ПТСР тощо) для надання якісної допомоги особам, які постраждали внаслідок війни.

Категорія фізичної реабілітації має на меті облаштування реабілітаційних центрів, кабінетів для фізичного відновлення військовослужбовців, які отримали поранення чи інше ушкодження в зоні бойових дій, що призвело до обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Реабілітаційний кабінет. Фото: пресслужба фонда

"Якщо ви маєте дієві проєкти для реалізації в межах цих напрямів, наш Фонд надасть змогу отримати грант на 1 000 000 гривень. Фінансування може здійснюватись в один транш або декілька, залежно від етапу реалізації вашого проєкту та запропонованої ідеї", — йдеться у повідомленні на сайті Фонду Вадима Столара.

Люди працюють над проєктом. Фото: пресслужба фонда

"Після проведення першої грантової програми ми побачили, наскільки цей напрям важливий. Учасники отримали допомогу з фінансуванням проєктів у різних куточках України, а ми — важливу експертизу та досвід співпраці. Як результат наших спільних зусиль, якісну фізичну реабілітацію тепер отримують набагато більше поранених військових та постраждалих від війни цивільних. На базі минулого етапу ми визначили ключові напрями другої грантової програми — це і фізична, і психоемоційна реабілітація наших захисників, а також всіх, хто цього потребує. Впевнений, що разом з учасниками конкурсу на отримання цього гранту ми зробимо для людей ще більше, а це — пріоритет для мене", — наголосив Вадим Столар.

Люди працюють над проєктом. Фото: пресслужба фонда

Варто зазначити, що гранти надаються виключно неприбутковим організаціям, зареєстрованим на території України відповідно до законодавства та внесеним до реєстру неприбуткових установ та організацій, а саме: благодійним, громадським організаціям, зокрема іншим об’єднанням, що офіційно зареєстровані на території України.

З детальними умовами проведення конкурсу на отримання гранту від Фонду Вадима Столара та вимогами до учасників можна ознайомитися на сторінці програми.