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Фонд Вадима Столара запустил программу по предоставлению благотворительного гранта на 1 млн грн

4 октября 2023 17:24
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Вадима Столара запустил программу по предоставлению благотворительного гранта на 1 млн грн
Фонд Вадима Столара запустил новую грантовую программу. Фото: пресс-служба фонда
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Фонд Вадима Столара объявляет старт второй программы по предоставлению благотворительного гранта на 1 000 000 грн. Цель — помочь финансировать проекты по физико-психологической реабилитации гражданских и военнослужащих в реалиях войны.

Об этом говорится на странице программы на сайте Фонда, где могут оставить заявки все желающие принять участие.

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В категории психоэмоционального восстановления речь идет об образовательных проектах, связанных с обучением граждан понятием психического здоровья, работе с психическими расстройствами и борьбе с ними. А также обучение действующих психологов работе с отдельными психологическими расстройствами (депрессия, панические атаки, ПТСР и т.п.) для оказания качественной помощи лицам, пострадавшим в результате войны.

Категория физической реабилитации имеет целью обустройство реабилитационных центров, кабинетов для физического восстановления военнослужащих, получивших ранения или иное повреждение в зоне боевых действий, что привело к ограничению жизнедеятельности и здоровья.

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Реабилитационный кабинет. Фото: пресс-служба фонда

"Если вы имеете действенные проекты для реализации в рамках этих направлений, наш Фонд позволит получить грант на 1 000 000 гривен. Финансирование может осуществляться в один транш или несколько, в зависимости от этапа реализации вашего проекта и предложенной идеи", — говорится в сообщении на сайте Фонда Вадима Столара.

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Люди работают над проектом. Фото: пресс-служба фонда

"После проведения первой грантовой программы мы увидели, насколько это направление важно. Участники получили помощь с финансированием проектов в разных уголках Украины, а мы — важную экспертизу и опыт сотрудничества. Как результат наших совместных усилий, качественную физическую реабилитацию теперь получают гораздо больше раненых военных и пострадавших от войны гражданских. На базе прошлого этапа мы определили ключевые направления второй грантовой программы — это и физическая, и психоэмоциональная реабилитация наших защитников, а также всех, кто в этом нуждается. Уверен, что вместе с участниками конкурса на получение этого гранта мы сделаем для людей еще больше, а это — приоритет для меня", — подчеркнул Вадим Столар.

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Люди работают над проектом. Фото: пресс-служба фонда

Следует отметить, что гранты предоставляются исключительно неприбыльным организациям, зарегистрированным на территории Украины в соответствии с законодательством и внесенным в реестр неприбыльных учреждений и организаций, а именно: благотворительным, общественным организациям, в частности, другим объединениям, официально зарегистрированным на территории Украины.

С подробными условиями проведения конкурса на получение гранта от Фонда Вадима Столара и требованиями к участникам можно ознакомиться на странице программы.

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