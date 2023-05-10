Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

Волонтери БФ Вадима Столара привезли гуманітарну допомогу ВПО. Фото: фонд Вадима Столара

З початком повномасштабної війни допомога вимушеним переселенцям є одним із пріоритетів діяльності Благодійного фонду Вадима Столара. На жаль, російське вторгнення призвело до того, що мільйони українців були змушені залишити свої місця проживання, що призвело до багатьох запитів на допомогу Фонду.

Численні гуманітарні місії проводили волонтери в різних куточках країни, а нещодавно вони побували на заході України, де кількість переселенців дуже велика. У нашій статті — інформація про поїздку, діяльність волонтерів, відгуки переселенців щодо їхнього становища та допомоги благодійників.

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Вадим Столар, засновник БФ, зі своєю командою організовує гуманітарні місії по всій Україні. За останні місяці вони надали допомогу звільненому Херсону, прифронтовій Донецькій області та Харкову. Благодійник впевнений, що робота його Фонду, який підтримує переселенців, є актуальною та важливою.

Вадим Столар наголосив на тяжкому становищі майже 5 мільйонів вимушених переселенців в Україні, які були змушені залишити свої місця проживання в зоні бойових дій. У багатьох домівки зруйновані, тому їм нема куди повернутися. Зараз ці ВПО стикаються зі значними труднощами та потребують допомоги. Їм важливо знати, що їхні проблеми визнають і докладають зусиль для їхнього вирішення. Тому поїздки в різні регіони, де парламентарії та волонтери можуть спілкуватися з людьми та надавати допомогу, є вкрай важливими. Вадим Столар висловив подяку членам депутатської групи "Відродження України" та волонтерам Благодійного фонду, які здійснили гуманітарну місію на заході України.

Представники Фонду Вадима Столара розповіли подробиці поїздки на захід України

Зокрема під час місії волонтери привезли гуманітарну допомогу до Рівного, де проживає багато переселенців з Донецької та Луганської областей. Також відвідали прихистки на Львівщині, де живуть люди з Донбасу, Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини. Крім того, вони їздили до Перечина на Закарпатті.

Малюнки дітей з різних міст України. Фото: фонд Вадима Столара

Волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько взяла участь у гуманітарній поїздці. За її словами, під час місії волонтери спілкувалися з людьми та надавали предмети першої необхідності, такі як продуктові набори. Також виконали конкретні побажання мешканців щодо поліпшення житлових умов, зокрема доставлення замовлених ними тенісних столів. Наталія висловила сподівання, що цей спортінвентар буде надихати та виховувати майбутніх чемпіонів.

Волонтерка БФ Вадима Столара Натіля Приходько з дівчинкою під час поїздки до ВПО. Фото: БФ Вадима Столара

Директор Фонду Вадима Столара Андрій Фещенко заявив, що у Рівному понад 54 тисячі переселенців, переважно з Луганської області. Цим людям не вистачає найнеобхідніших речей, таких як харчові продукти та засоби гігієни. Фонд вивчає їхні проблеми та надає необхідну допомогу.

Наталія Приходько також розповіла про львівський прихисток та модульне містечко для переселенців, організовані благодійниками та міською владою. Фонд Вадима Столара підтримав внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на Львівщині, спілкуючись і допомагаючи їм безпосередньо, зокрема, продуктовими наборами.

Благодійний фонд Вадима Столара завершив свою гуманітарну місію в місті Перечин на Закарпатті. Місія передбачала підтримку переміщеного з Краматорська підприємства, яке налагоджує тут роботу. Волонтери Фонду надали допомогу — пральні машини, які будуть встановлені в будинках, що активно будуються для переселенців — працівників цього виробництва.

Волонтерка БФ Вадима Столара спілкується з ВПО. Фото: БФ Вадима Столара

Директор переміщеного підприємства Владислав Яременко заявив, що коли починали переїзд, було багато невирішених питань. Треба було придумати, як налагодити бізнес і перевезти кілька тисяч тонн металопродукції. Але основним пріоритетом для них було перевезення людей. Він підкреслив, що цехи — це просто метал, і без людей, які їх наповнюють, нічого не працюватиме.

Вадим Столар разом з Фондом отримали подяку від ВПО

На зустрічах переселенці ділилися своїми історіями про те, як через війну були змушені покинути свої домівки та шукати притулку на заході України.

Тетяна, одна з них, розповіла, як її родина потрапила під обстріл у Бучанському районі, через що вони з двома доньками були змушені тікати до Рівного. Це вже другий випадок, коли їм довелося через російську агресію покидати домівку, оскільки раніше, у 2014 році, вони залишили рідну Голубівку на Луганщині. Хоча вони вже понад рік живуть у Рівному, Тетяна розповіла про труднощі з працевлаштуванням і з налагодженням побуту. Однак, не маючи куди повертатися та через проблеми зі здоров’ям, вона була змушена залишитися.

Попри труднощі, вимушені переселенці загалом зберігають оптимізм і надію. Як зазначила Дарина, їхня мета – щоб людям було комфортно та щоб вони мали надію на краще майбутнє.

На завершення зустрічей вони дякували Фонду Вадима Столара та його засновнику за те, що ті пам’ятають про їхні проблеми та надають допомогу й моральну підтримку через особисте спілкування.

Пакунки для ВПО від БФ Вадима Столара

Засновник Благодійного фонду Вадим Столар наголосив, що його команда й надалі активно працюватиме на підтримку ВПО.

"Наша допомога вимушеним переселенцям триватиме до перемоги України і далі, оскільки перед нами стоїть важливе завдання відбудови країни", — заявив він.