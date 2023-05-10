Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

Волонтеры БФ Вадима Столара привезли гуманитарную помощь ВПЛ. Фото: фонд Вадима Столара

С началом полномасштабной войны помощь вынужденным переселенцам является одним из приоритетов деятельности Благотворительного фонда Вадима Столара. К сожалению, российское вторжение привело к тому, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои места жительства, что привело ко многим запросам Фонда.

Многочисленные гуманитарные миссии проводили волонтеры в разных уголках страны, а недавно они побывали на западе Украины, где количество переселенцев очень велико.

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В нашей статье — информация о поездке, деятельности волонтеров, отзывах переселенцев по поводу их положения и помощи благотворителей.

Вадим Столар отмечает, что помощь ВПО сейчас очень важна.

Вадим Столар, основатель БФ со своей командой организует гуманитарные миссии по всей Украине. За последние месяцы они оказали помощь уволенному Херсону, прифронтовой Донецкой области и Харькову. Благотворитель уверен, что работа его Фонда, поддерживающего переселенцев, актуальна и важна.

Вадим Столар отметил тяжелое положение почти 5 миллионов вынужденных переселенцев в Украине, которые были вынуждены покинуть свои места жительства в зоне боевых действий. Во многих домах разрушены, поэтому им некуда вернуться. Сейчас эти ВПЛ сталкиваются со значительными трудностями и нуждаются в помощи. Им важно знать, что их проблемы признают и прилагают усилия для их решения. Поэтому поездки в разные регионы, где парламентарии и волонтеры могут общаться с людьми и оказывать помощь, крайне важны. Вадим Столар выразил благодарность членам депутатской группы "Возрождение Украины" и волонтерам Благотворительного фонда, осуществившим гуманитарную миссию на западе Украины.

Представители Фонда Вадима Столара рассказали подробности поездки на запад Украины

В частности, во время миссии волонтеры привезли гуманитарную помощь в Ровно, где проживает много переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Также посетили приюты во Львовской области, где живут люди из Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, они ездили в Перечин на Закарпатье.

Рисунки детей из разных городов Украины. Фото: фонд Вадима Столара

Волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько приняла участие в гуманитарной поездке. По ее словам, во время миссии волонтеры общались с людьми и предоставляли предметы первой необходимости, такие как продуктовые наборы. Также выполнили конкретные пожелания жителей по улучшению жилищных условий, в частности, доставка заказанных ими теннисных столов. Наталья выразила надежду, что этот спортинвентарь будет вдохновлять и воспитывать будущих чемпионов.

Волонтер БФ Вадима Столара Натиля Приходько с девочкой во время поездки в ВПЛ. Фото: БФ Вадима Столара

Директор Фонда Вадима Столара Андрей Фещенко заявил, что в Ровно более 54 тысяч переселенцев, преимущественно из Луганской области. Этим людям не хватает самых необходимых вещей, таких как продукты питания и средства гигиены. Фонд изучает их проблемы и оказывает необходимую помощь.

Наталья Приходько также рассказала о львовском приюте и модульном городке для переселенцев, организованных благотворителями и городскими властями. Фонд Вадима Столара поддержал внутренне перемещенные лица, которые находятся в Львовской области, общаясь и помогая им непосредственно, в частности, продуктовыми наборами.

Благотворительный фонд Вадима Столара завершил свою гуманитарную миссию в городе Перечин в Закарпатье. Миссия предусматривала поддержку перемещенного из Краматорского предприятия, которое налаживает здесь работу. Волонтеры Фонда оказали помощь — стиральные машины, которые будут установлены в активно строящихся домах для переселенцев — работников этого производства.

Волонтер БФ Вадима Столара общается с ВПЛ. Фото: БФ Вадима Столара

Директор перемещенного предприятия Владислав Яременко заявил, что, когда начинали переезд, было много нерешенных вопросов. Следовало придумать, как наладить бизнес и перевезти несколько тысяч тонн металлопродукции. Но основным приоритетом для них была перевозка людей. Он подчеркнул, что цеха — это просто металл, и без наполняющих их людей ничего не будет работать.

Вадим Столар вместе с Фондом получили благодарность от ВПЛ

На встречах переселенцы делились своими историями о том, как в результате войны были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища на западе Украины.

Татьяна, одна из них, рассказала, как ее семья попала под обстрел в Бучанском районе, из-за чего они с двумя дочерьми были вынуждены бежать в Ровно. Это уже второй случай, когда им пришлось из-за российской агрессии покидать дом, поскольку раньше, в 2014 году, они покинули родную Голубовку в Луганской области. Хотя они уже больше года живут в Ровно, Татьяна рассказала о трудностях с трудоустройством и отладкой быта. Однако, не имея куда возвращаться и из-за проблем со здоровьем, она была вынуждена остаться.

Несмотря на трудности, вынужденные переселенцы в целом сохраняют оптимизм и надежду. Как отметила Дарья, их цель – чтобы людям было комфортно и чтобы они надеялись на лучшее будущее.

В завершение встреч они благодарили Фонд Вадима Столара и его основателя за то, что те помнят об их проблемах и оказывают помощь и моральную поддержку через личное общение.

Упаковки для ВПЛ от БФ Вадима Столара

Основатель Благотворительного фонда Вадим Столар подчеркнул, что его команда и дальше будет активно работать в поддержку ВПЛ.

"Наша помощь вынужденным переселенцам будет продолжаться до победы Украины и дальше, поскольку перед нами стоит важная задача восстановления страны", — заявил он.