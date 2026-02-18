Forbes Agro 2026 — у Києві обговорять капітал, ринки та стратегії зростання агробізнесу

У Києві відбудеться щорічна конференція для власників і топменеджерів аграрних компаній Forbes Agro

26 лютого 2026 року в Києві відбудеться Forbes Agro — щорічна конференція для власників і топменеджерів аграрних компаній, присвячена зростанню капіталізації агробізнесу, виходу на міжнародні ринки та залученню капіталу.

Цьогорічна програма зосереджена на трьох ключових напрямах: масштаб, капітал і ринки. Учасники обговорять, як вибудовувати довгострокову стратегію в умовах обмежень з боку ЄС, нестабільної логістики, кліматичних змін і воєнних ризиків.

Серед ключових тем Forbes Agro 2026:

лідери та аутсайдери агроринку: перша презентація спільного дослідження Forbes і Latifundist про стратегії 100 найбільших аграрних компаній України;

логістика під тиском війни: диверсифікація експортних шляхів, інвестиції у власні транспортні потужності та альтернативні ринки;

європейські стандарти: реальна вартість адаптації до вимог ЄС і горизонти окупності інвестицій;

клімат і капітал: управління ризиками, інвестиції в зрошення, нові культури або зміну регіону присутності;

технології в агросекторі: автоматизація, відстежуваність і штучний інтелект як інструменти підвищення ефективності;

капітал і масштабування: співпраця з інвесторами, банками та міжнародними фінансовими організаціями.

Серед спікерів конференції: Вацлав Сміл, заслужений професор Манітобського університету та один із найвпливовіших світових аналітиків у сфері енергетики й агро; Олег Заплетнюк, CEO "ТАС Агро"; Сергій Калкутін, директор з логістики "Нібулон"; Костянтин Ткаченко, головний редактор Latifundist.com та інші.

Forbes Agro об'єднує керівників агрокомпаній, які ухвалюють стратегічні рішення щодо інвестицій, експорту, переробки та управління ризиками й формують майбутню модель українського агробізнесу.