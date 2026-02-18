Forbes Agro 2026 — в Киеве обсудят капитал, рынки и стратегии роста агробизнеса

В Киеве состоится ежегодная конференция для владельцев и топ-менеджеров аграрных компаний Forbes Agro

26 февраля 2026 года в Киеве состоится Forbes Agro — ежегодная конференция для собственников и топ-менеджеров аграрных компаний, посвященная росту капитализации агробизнеса, выходу на международные рынки и привлечению капитала.

В этом году программа сосредоточена на трех ключевых направлениях: масштаб, капитал и рынки. Участники обсудят, как выстраивать долгосрочную стратегию в условиях ограничений со стороны ЕС, нестабильной логистики, климатических изменений и военных рисков.

Среди ключевых тем Forbes Agro 2026:

лидеры и аутсайдеры агрорынка: первая презентация совместного исследования Forbes и Latifundist о стратегиях 100 крупнейших аграрных компаний Украины;

логистика под давлением войны: диверсификация экспортных путей, инвестиции в собственные транспортные мощности и альтернативные рынки;

европейские стандарты: реальная стоимость адаптации к требованиям ЕС и горизонты окупаемости инвестиций;

климат и капитал: управление рисками, инвестиции в орошение, новые культуры или изменение региона присутствия;

технологии в агросекторе: автоматизация, отслеживаемость и искусственный интеллект как инструменты повышения эффективности;

капитал и масштабирование: сотрудничество с инвесторами, банками и международными финансовыми организациями.

Среди спикеров конференции: Вацлав Смил, заслуженный профессор Манитобского университета и один из самых влиятельных мировых аналитиков в сфере энергетики и агро; Олег Заплетнюк, CEO "ТАС Агро"; Сергей Калкутин, директор по логистике "Нибулон"; Константин Ткаченко, главный редактор Latifundist.com и другие.

Forbes Agro объединяет руководителей агрокомпаний, которые принимают стратегические решения по инвестициям, экспорту, переработке и управлению рисками и формируют будущую модель украинского агробизнеса.