Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально У Киеве пройдет Forbes Agro 2026 — обсудят капитал и рост агробизнеса

У Киеве пройдет Forbes Agro 2026 — обсудят капитал и рост агробизнеса

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:56
Forbes Agro 2026 — в Киеве обсудят капитал, рынки и стратегии роста агробизнеса
В Киеве состоится ежегодная конференция для владельцев и топ-менеджеров аграрных компаний Forbes Agro

26 февраля 2026 года в Киеве состоится Forbes Agro — ежегодная конференция для собственников и топ-менеджеров аграрных компаний, посвященная росту капитализации агробизнеса, выходу на международные рынки и привлечению капитала.

В этом году программа сосредоточена на трех ключевых направлениях: масштаб, капитал и рынки. Участники обсудят, как выстраивать долгосрочную стратегию в условиях ограничений со стороны ЕС, нестабильной логистики, климатических изменений и военных рисков.

Реклама
Читайте также:

Среди ключевых тем Forbes Agro 2026:

  • лидеры и аутсайдеры агрорынка: первая презентация совместного исследования Forbes и Latifundist о стратегиях 100 крупнейших аграрных компаний Украины;
  • логистика под давлением войны: диверсификация экспортных путей, инвестиции в собственные транспортные мощности и альтернативные рынки;
  • европейские стандарты: реальная стоимость адаптации к требованиям ЕС и горизонты окупаемости инвестиций;
  • климат и капитал: управление рисками, инвестиции в орошение, новые культуры или изменение региона присутствия;
  • технологии в агросекторе: автоматизация, отслеживаемость и искусственный интеллект как инструменты повышения эффективности;
  • капитал и масштабирование: сотрудничество с инвесторами, банками и международными финансовыми организациями.

Среди спикеров конференции: Вацлав Смил, заслуженный профессор Манитобского университета и один из самых влиятельных мировых аналитиков в сфере энергетики и агро; Олег Заплетнюк, CEO "ТАС Агро"; Сергей Калкутин, директор по логистике "Нибулон"; Константин Ткаченко, главный редактор Latifundist.com и другие.

Forbes Agro объединяет руководителей агрокомпаний, которые принимают стратегические решения по инвестициям, экспорту, переработке и управлению рисками и формируют будущую модель украинского агробизнеса.

Киев аграрии мероприятия конференция агросектор
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации