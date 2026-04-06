Forbes AI Day: інтелект як нова індустріальна революція

У Києві 2 квітня відбулась Forbes AI Day — подія, яка зібрала провідних підприємців, технологічних лідерів та представників влади навколо однієї теми. Під час заходу обговорили, як штучний інтелект змінює правила гри в бізнесі, державі й суспільстві.

На Forbes AI Day була присутня кореспондентка Новини.LIVE, яка розповіла головні інсайти.

Forbes AI Day у Києві

Штучний інтелект змінює правила гри для бізнесу. Зараз у часи стрімкого розвитку технологій компанії орієнтуються на AI first стратегію, щоб підвищити продуктивність. Тож, аби проаналізувати потенціал ШІ-агентів, Forbes AI Day об'єднав лідерів ринку.

"ШІ впливає на бізнес через суспільство, в тому числі. ШІ зараз — це модний тренд, всі про нього говорять.. 67% респондентів кажуть, що останній досвід спілкування з ШІ, як з помічником з боку сервісу чи бізнесу, був для них позитивним. І 60% взагалі вважають позитивним цей тренд з боку бізнесу — інтегрувати таких автоматизованих помічників і сервісів, прискорювати таким чином роботу і полегшувати вирішення задач", — сказала СЕО та засновниця дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Євгенія Близнюк на Forbes AI Day. Фото: організаторів

Під час заходу підприємці, топменеджери та СЕО разом шукали практичні підходи для впровадження ШІ-стратегії та розглянули ключові виклики, адже сьогодні організації спрямовані на підтримку конкурентоспроможності на ринку праці.

"Зараз будь-яка компанія розпочинає взаємодію зі штучним інтелектом. ШІ, якого навчили бази знань компанії, починає комунікувати — тепер він спілкується з користувачами, які йому пишуть чи телефонують", — зазначив директор з питань ШІ групи ІТ-компаній Fractal Сергій Саута.

За словами журналістки, під час активних обговорень спікери розглянули конкретні сценарії застосування штучного інтелекту та поділились власними результатами впровадження АІ first стратегії.

"Ми хочемо, щоб з'явився в середині "Дії" помічник, який буде надавати державні послуги. Якщо простою мовою, це такий чат GPT всередині "Дії", до якої я думаю, всі звикли, але це буде новий функціонал, який вже можна буде тестувати десь в кінці квітня або на початку травня", — поділився виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Наразі організації використовують ШІ продукти, аби збільшити маржинальність бізнесу, а від цього буде залежати, наскільки зміниться наша економіка в майбутньому.

"Припиніть аналізувати як у 1911 році", — закликає професор Berkeley та Stanford Готьє Вассер.

За його словами, кожен цикл прийняття рішень має відбуватися у 10 разів швидше, у 100 разів масштабніше і у 1000 разів інноваційніше. Але для цього недостатньо просто впроваджувати нові інструменти. Потрібні чисті дані, переосмислені процеси й готовність відмовитися від управлінських моделей, які давно втратили ефективність.

Водночас Сергій Детюк із MetaInvest вважає, що AI оптимізує процеси, але не замінює фізичну природу бізнесу. Він наголосив, що для традиційних галузей головна цінність полягає не лише в самих моделях, а у власних виробничих даних та доменній експертизі. Саме вони визначатимуть, хто збереже конкурентну перевагу в новій економіці, а хто стане залежним від зовнішньої технологічної інфраструктури.