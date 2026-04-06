Forbes AI Day: интеллект как новая индустриальная революция

Спикеры на мероприятии Forbes AI Day.

В Киеве 2 апреля состоялся Forbes AI Day — событие, которое собрало ведущих предпринимателей, технологических лидеров и представителей власти вокруг одной темы. Во время мероприятия обсудили, как искусственный интеллект меняет правила игры в бизнесе, государстве и обществе.

На Forbes AI Day присутствовала корреспондентка Новини.LIVE, которая рассказала главные инсайты.

Forbes AI Day в Киеве

Искусственный интеллект меняет правила игры для бизнеса. Сейчас во времена стремительного развития технологий компании ориентируются на AI first стратегию, чтобы повысить производительность. Поэтому, чтобы проанализировать потенциал ИИ-агентов, Forbes AI Day объединил лидеров рынка.

"ИИ влияет на бизнес через общество, в том числе. ИИ сейчас — это модный тренд, все о нем говорят. 67% респондентов говорят, что последний опыт общения с ИИ, как с помощником со стороны сервиса или бизнеса, был для них положительным. И 60% вообще считают положительным этот тренд со стороны бизнеса — интегрировать таких автоматизированных помощников и сервисов, ускорять таким образом работу и облегчать решение задач", — сказала СЕО и основательница исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Евгения Близнюк выступает на Forbes AI Day.

Во время мероприятия предприниматели, топ-менеджеры и СЕО вместе искали практические подходы для внедрения ИИ-стратегии и рассмотрели ключевые вызовы, ведь сегодня организации направлены на поддержание конкурентоспособности на рынке труда.

Читайте также:

"Сейчас любая компания начинает взаимодействие с искусственным интеллектом. ИИ, которого обучили базе знаний компании, начинает коммуницировать — теперь он общается с пользователями, которые ему пишут или звонят", — отметил директор по вопросам ИИ группы ИТ-компаний Fractal Сергей Саута.

По словам журналистки, во время активных обсуждений спикеры рассмотрели конкретные сценарии применения искусственного интеллекта и поделились собственными результатами внедрения ИИ first стратегии.

Спикеры выступают на мероприятии.

"Мы хотим, чтобы появился в середине "Дії" помощник, который будет предоставлять государственные услуги. Если простым языком, это такой чат GPT внутри "Дії", к которому я думаю, все привыкли, но это будет новый функционал, который уже можно будет тестировать где-то в конце апреля или в начале мая", — поделился исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Сейчас организации используют ИИ продукты, чтобы увеличить маржинальность бизнеса, а от этого будет зависеть, насколько изменится наша экономика в будущем.

"Прекратите анализировать как в 1911 году", — призывает профессор Berkeley и Stanford Готье Вассер.

Готье Вассер во время выступления.

По его словам, каждый цикл принятия решений должен происходить в 10 раз быстрее, в 100 раз масштабнее и в 1000 раз инновационнее. Но для этого недостаточно просто внедрять новые инструменты. Нужны чистые данные, переосмысленные процессы и готовность отказаться от управленческих моделей, которые давно потеряли эффективность.

В то же время Сергей Детюк из MetaInvest считает, что AI оптимизирует процессы, но не заменяет физическую природу бизнеса. Он подчеркнул, что для традиционных отраслей главная ценность заключается не только в самих моделях, а в собственных производственных данных и доменной экспертизе. Именно они будут определять, кто сохранит конкурентное преимущество в новой экономике, а кто станет зависимым от внешней технологической инфраструктуры.