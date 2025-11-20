Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Forbes AI Summit 2025: результати, виклики й можливості ШІ

Forbes AI Summit 2025: результати, виклики й можливості ШІ

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:49
Оновлено: 17:13
Forbes AI Summit 2025: результати, виклики й можливості ШІ
Forbes AI Summit 2025

27 листопада у Львові відбудеться Forbes AI Summit — подія про штучний інтелект, що перейшов від хайпу до практичної користі. 

Бізнес уже інвестує в інфраструктуру, змінює бізнес-моделі, навчає людей і чекає на результат. Форум об’єднає підприємців, технологічних лідерів і науковців, щоб чесно поговорити про те, що ШІ змінює уже сьогодні.

Реклама
Читайте також:

Серед ключових тем:

  • Які результати вже дав ШІ у бізнесі?
  • Фактчек прогнозів: чи збільшив ШІ продуктивність і світове ВВП? 
  • Чесні дебати ШІ-антагоніста й протагоніста;
  • ШІ-технології, які варті уваги, і реальні use cases;
  • Як змінюється роль людини в епоху ШІ?
  • Як прискорити прийняття ШІ, коли у вашій компанії тисячі працівників?
  • Чи надовго ЄС послабив свій підхід до регуляції? 

Серед спікерів: 

Віра Ткаченко, співзасновниця і CTIO MacPaw; Олександр Краковецький, CEO DevRain, має статус Microsoft AI MVP, який присвоюється експертам у ШІ; Артем Бородатюк, засновник та CEO Fractal; Авішай Абрахамі, співзасновник і СЕО Wix; Барбара Оклі, професорка інженерії в Університеті Окленду, авторка освітніх бестселерів за версією The New York Times та інші. 

Не пропустіть можливість почути практиків, які впроваджують ШІ тут і зараз: від масштабних бізнес-рішень і нових продуктів до трансформації корпоративної культури.

Квитки можна придбати за посиланням.

українці Львів Україна технології штучний інтелект
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації