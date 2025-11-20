Forbes AI Summit 2025: результати, виклики й можливості ШІ

Forbes AI Summit 2025

27 листопада у Львові відбудеться Forbes AI Summit — подія про штучний інтелект, що перейшов від хайпу до практичної користі.

Бізнес уже інвестує в інфраструктуру, змінює бізнес-моделі, навчає людей і чекає на результат. Форум об’єднає підприємців, технологічних лідерів і науковців, щоб чесно поговорити про те, що ШІ змінює уже сьогодні.

Серед ключових тем:

Які результати вже дав ШІ у бізнесі?

Фактчек прогнозів: чи збільшив ШІ продуктивність і світове ВВП?

Чесні дебати ШІ-антагоніста й протагоніста;

ШІ-технології, які варті уваги, і реальні use cases;

Як змінюється роль людини в епоху ШІ?

Як прискорити прийняття ШІ, коли у вашій компанії тисячі працівників?

Чи надовго ЄС послабив свій підхід до регуляції?

Серед спікерів:

Віра Ткаченко, співзасновниця і CTIO MacPaw; Олександр Краковецький, CEO DevRain, має статус Microsoft AI MVP, який присвоюється експертам у ШІ; Артем Бородатюк, засновник та CEO Fractal; Авішай Абрахамі, співзасновник і СЕО Wix; Барбара Оклі, професорка інженерії в Університеті Окленду, авторка освітніх бестселерів за версією The New York Times та інші.

Не пропустіть можливість почути практиків, які впроваджують ШІ тут і зараз: від масштабних бізнес-рішень і нових продуктів до трансформації корпоративної культури.

Квитки можна придбати за посиланням.