Forbes AI Summit 2025: результаты, вызовы и возможности ИИ

Forbes AI Summit 2025

27 ноября во Львове состоится Forbes AI Summit — событие об искусственном интеллекте, перешедшем от хайпа к практической пользе.

Бизнес уже инвестирует в инфраструктуру, меняет бизнес-модели, обучает людей — и ждет результата. Форум объединит предпринимателей, технологических лидеров и ученых, чтобы честно поговорить о том, что ИИ меняет уже сегодня.

Реклама

Читайте также:

Среди ключевых тем:

Какие результаты уже дал ИИ в бизнесе?

Фактчек прогнозов: увеличил ли ИИ производительность и мировой ВВП?

Честные дебаты ИИ-антагониста и протагониста;

ИИ-технологии, которые достойны внимания, и реальные use cases;

Как меняется роль человека в эпоху ИИ?

Как ускорить принятие ИИ, когда в вашей компании тысячи сотрудников?

Надолго ли ЕС ослабил свой подход к регуляции?

Среди спикеров:

Вера Ткаченко, соучредитель и CTIO MacPaw; Александр Краковецкий, CEO DevRain, имеет статус Microsoft AI MVP, который присваивается экспертам в ИИ; Артем Бородатюк, основатель и CEO Fractal; Авишай Абрахами, соучредитель и СЕО Wix; Барбара Окли, профессор инженерии в Университете Окленда, автор образовательных бестселлеров по версии The New York Times и другие.

Не упустите возможность услышать практиков, которые внедряют ИИ здесь и сейчас: от масштабных бизнес-решений и новых продуктов до трансформации корпоративной культуры.

Билеты можно приобрести по ссылке.