Forbes AI Summit 2025: результаты, вызовы и возможности ИИ
27 ноября во Львове состоится Forbes AI Summit — событие об искусственном интеллекте, перешедшем от хайпа к практической пользе.
Бизнес уже инвестирует в инфраструктуру, меняет бизнес-модели, обучает людей — и ждет результата. Форум объединит предпринимателей, технологических лидеров и ученых, чтобы честно поговорить о том, что ИИ меняет уже сегодня.
Среди ключевых тем:
- Какие результаты уже дал ИИ в бизнесе?
- Фактчек прогнозов: увеличил ли ИИ производительность и мировой ВВП?
- Честные дебаты ИИ-антагониста и протагониста;
- ИИ-технологии, которые достойны внимания, и реальные use cases;
- Как меняется роль человека в эпоху ИИ?
- Как ускорить принятие ИИ, когда в вашей компании тысячи сотрудников?
- Надолго ли ЕС ослабил свой подход к регуляции?
Среди спикеров:
Вера Ткаченко, соучредитель и CTIO MacPaw; Александр Краковецкий, CEO DevRain, имеет статус Microsoft AI MVP, который присваивается экспертам в ИИ; Артем Бородатюк, основатель и CEO Fractal; Авишай Абрахами, соучредитель и СЕО Wix; Барбара Окли, профессор инженерии в Университете Окленда, автор образовательных бестселлеров по версии The New York Times и другие.
Не упустите возможность услышать практиков, которые внедряют ИИ здесь и сейчас: от масштабных бизнес-решений и новых продуктов до трансформации корпоративной культуры.
Билеты можно приобрести по ссылке.
