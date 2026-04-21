Forbes Banker 2026: яким очікується фінансовий ринок у 2026-2027 роках

У Києві 16 квітня відбулася друга конференція Forbes Banker від Forbes Ukraine. Подія зібрала провідних банкірів, фінансових директорів, власників бізнесу, представників регулятора та фінансового сектору. Участь у конференції взяли близько 300 гостей.

Яким банкіри та бізнес бачать фінансовий ринок у найближчі два роки

У центрі розмови були макротренди, ключові виклики банківської системи, зміна очікувань позичальників та готовність фінансового сектору до роботи в умовах тривалої війни, податкового тиску та майбутньої відбудови країни.

Одним із головних меседжів конференції став заклик дивитися на розвиток банківського сектору стратегічно, а не лише крізь призму короткострокових фіскальних рішень.

"Думайте про довгостроковий трек розвитку галузі, а не лише про дивіденди та поточне оподаткування", — закликав голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, банківська система сьогодні є третім за обсягами платником до державного бюджету. Водночас її внесок у ВВП зріс до 8,7%, а чистий гривневий кредитний портфель бізнесу у 2025 році зріс більш ніж на 45%.

Представники середнього бізнесу — Наталія Баєва, CFO "Кофітон", Олексій Алексєєнко, співзасновник Virastar, та Валерій Бабаріка, засновник "Кворум", — наголосили: головним критерієм вибору банку для нового кредитування залишається не лише ціна чи набір продуктів, а насамперед надійність, перевірена кризою, а також позитивні рекомендації колег. Для бізнесу важливі не просто доступні кредитні лінії, а здатність банку розуміти специфіку виробництва й ухвалювати рішення в темпі реальної операційної діяльності. Одним із ключових запитів учасники назвали швидкість погодження рішень, зокрема щодо збільшення лімітів фінансування. Позичальники очікують від банку поєднання глибокої експертизи персонального менеджера та стабільних інституційних процесів для реалізації інвестиційних проєктів.

Великий бізнес, своєю чергою, надає перевагу перевіреному партнерству замість продуктів та очікує підтримки банку під час криз. Про це говорили Лілія Леманська, CFO "Астарти", та Ганна Ващенко, CFO Ascania Group. За їхніми словами, жорсткі вимоги до твердої застави дедалі більше втрачають сенс порівняно з якістю бізнесу та багаторічною кредитною історією. Серед запитів великого бізнесу — також уніфікація цифрових платформ і синхронізація процедур фінансового моніторингу для пришвидшення щоденних платіжних операцій.

Однією з найгостріших тем конференції стала податкова політика щодо банків і її довгострокові наслідки для ринку.

"Податок 50% і зростання вимог до капіталу — це загроза для 2027 року", — наголосили Сергій Черненко, голова правління ПУМБ, Віктор Пономаренко, голова правління Укрексімбанку, та Олександр Повшедний, голова правління ПроКредит Банку.

За словами Черненка, повторити успіх 2025 року в нинішніх умовах оподаткування буде вже майже неможливо. Моделювання свідчить: 2027 рік може стати роком капітальних обмежень. Для залучення іноземних інвесторів під майбутню відбудову потрібна передбачувана податкова політика — інакше у сектору може просто не вистачити ресурсу на майбутній ренесанс.

Окремо на конференції говорили і про трансформацію окремих гравців ринку. Новий очільник Ощадбанку Юрій Каціон, який керує найбільшим державним банком з кінця 2025 року, окреслив бачення розвитку установи на найближчі п’ять років.

"Ощадбанк за п’ять років — технологічний банк першого вибору з прицілом на євроінтеграцію", — сказав він.

Серед трьох стратегічних пріоритетів банку Каціон назвав диджиталізацію процесів і сервісів, підвищення ефективності регіональної мережі, яка налічує 1137 відділень, та відповідність європейським стандартам як умову для залучення стратегічних інвесторів після вступу України до ЄС.

Однією з найнапруженіших дискусій конференції стала розмова між Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, та Сергієм Наумовим, президентом Національної асоціації банків України. Це був hard talk про два різні горизонти мислення: Гетманцев говорив про потребу фінансувати армію вже зараз, Наумов — про капітальну готовність банків до відбудови завтра. Точки повного перетину між цими позиціями не виникло, але обидві сторони погодилися: без достатнього та ритмічного міжнародного фінансування ця суперечка стане нерелевантною.

Ще одна важлива тема конференції — які саме сектори банки вважають головними драйверами зростання у 2026 році. Юрій Носик, директор департаменту обслуговування корпоративних VIP-клієнтів Укргазбанку, Лариса Чернишова, заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів, та Віталій Кучер, член правління Crédit Agricole Ukraine, назвали три основні напрями: оборонний сектор, енергетика та споживання. На думку банкірів, MilitaryTech демонструє фантастичну динаміку, однак залежність від державного замовлення та обмежені експортні можливості роблять сектор специфічним. Енергетика залишається напрямом стабільного попиту, підкріпленого державними програмами з компенсацією ставок. Споживання банки розглядають як один із базових драйверів ВВП, який не зникне і в 2026 році. Окремим новим викликом учасники назвали товари подвійного призначення, для яких підходи до оцінки ризику ще формуються.

Друга конференція Forbes Banker стала майданчиком для розмови про те, як змінюється ринок, чого очікують позичальники і які рішення визначатимуть фінансову архітектуру країни у найближчі роки.