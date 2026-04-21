Forbes Banker 2026: каким ожидается финансовый рынок в 2026-2027 годах

Forbes Banker 2026: каким ожидается финансовый рынок в 2026-2027 годах

Дата публикации 21 апреля 2026 23:51
Конференция Forbes Banker в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 16 апреля состоялась вторая конференция Forbes Banker от Forbes Ukraine. Событие собрало ведущих банкиров, финансовых директоров, владельцев бизнеса, представителей регулятора и финансового сектора. Участие в конференции приняли около 300 гостей.

Каким банкиры и бизнес видят финансовый рынок в ближайшие два года

В центре разговора были макротренды, ключевые вызовы банковской системы, изменение ожиданий заемщиков и готовность финансового сектора к работе в условиях длительной войны, налогового давления и будущего восстановления страны.

Одним из главных месседжей конференции стал призыв смотреть на развитие банковского сектора стратегически, а не только сквозь призму краткосрочных фискальных решений.

"Думайте о долгосрочном треке развития отрасли, а не только о дивидендах и текущем налогообложении", — призвал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

На кадре глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Фото: Новини.LIVE

По его словам, банковская система сегодня является третьим по объемам плательщиком в государственный бюджет. В то же время ее вклад в ВВП вырос до 8,7%, а чистый гривневый кредитный портфель бизнеса в 2025 году вырос более чем на 45%.

Представители среднего бизнеса — Наталья Баева, CFO "Кофитон", Алексей Алексеенко, соучредитель Virastar, и Валерий Бабарика, основатель "Кворум", — отметили: главным критерием выбора банка для нового кредитования остается не только цена или набор продуктов, а прежде всего надежность, проверенная кризисом, а также положительные рекомендации коллег. Для бизнеса важны не просто доступные кредитные линии, а способность банка понимать специфику производства и принимать решения в темпе реальной операционной деятельности. Одним из ключевых запросов участники назвали скорость согласования решений, в том числе по увеличению лимитов финансирования. Заемщики ожидают от банка сочетания глубокой экспертизы персонального менеджера и стабильных институциональных процессов для реализации инвестиционных проектов.

Основатель "Кворум" Валерий Бабарика. Фото: Новини.LIVE

Крупный бизнес, в свою очередь, предпочитает проверенное партнерство вместо продуктов и ожидает поддержки банка во время кризисов. Об этом говорили Лилия Леманская, CFO "Астарты", и Анна Ващенко, CFO Ascania Group. По их словам, жесткие требования к твердому залогу все больше теряют смысл по сравнению с качеством бизнеса и многолетней кредитной историей. Среди запросов крупного бизнеса — также унификация цифровых платформ и синхронизация процедур финансового мониторинга для ускорения ежедневных платежных операций.

Одной из самых острых тем конференции стала налоговая политика в отношении банков и ее долгосрочные последствия для рынка.

"Налог 50% и рост требований к капиталу — это угроза для 2027 года", — отметили Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ, Виктор Пономаренко, председатель правления Укрэксимбанка, и Александр Повшедный, председатель правления ПроКредит Банка.

По словам Черненко, повторить успех 2025 года в нынешних условиях налогообложения будет уже почти невозможно. Моделирование свидетельствует: 2027 год может стать годом капитальных ограничений. Для привлечения иностранных инвесторов под будущее восстановление нужна предсказуемая налоговая политика — иначе у сектора может просто не хватить ресурса на будущий ренессанс.

Отдельно на конференции говорили и о трансформации отдельных игроков рынка. Новый глава Ощадбанка Юрий Кацион, который руководит крупнейшим государственным банком с конца 2025 года, очертил видение развития учреждения на ближайшие пять лет.

"Ощадбанк за пять лет — технологический банк первого выбора с прицелом на евроинтеграцию", — сказал он.

Новый глава Ощадбанка Юрий Кацион. Фото: Новини.LIVE

Среди трех стратегических приоритетов банка Кацион назвал диджитализацию процессов и сервисов, повышение эффективности региональной сети, которая насчитывает 1137 отделений, и соответствие европейским стандартам как условие для привлечения стратегических инвесторов после вступления Украины в ЕС.

Одной из самых напряженных дискуссий конференции стал разговор между Даниилом Гетманцевым, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и Сергеем Наумовым, президентом Национальной ассоциации банков Украины. Это был hard talk о двух разных горизонтах мышления: Гетманцев говорил о необходимости финансировать армию уже сейчас, Наумов — о капитальной готовности банков к восстановлению завтра. Точки полного пересечения между этими позициями не возникло, но обе стороны согласились: без достаточного и ритмичного международного финансирования этот спор станет нерелевантным.

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Еще одна важная тема конференции - какие именно секторы банки считают главными драйверами роста в 2026 году. Юрий Носик, директор департамента обслуживания корпоративных VIP-клиентов Укргазбанка, Лариса Чернышова, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов, и Виталий Кучер, член правления Crédit Agricole Ukraine, назвали три основных направления: оборонный сектор, энергетика и потребление. По мнению банкиров, MilitaryTech демонстрирует фантастическую динамику, однако зависимость от государственного заказа и ограниченные экспортные возможности делают сектор специфическим. Энергетика остается направлением стабильного спроса, подкрепленного государственными программами с компенсацией ставок. Потребление банки рассматривают как один из базовых драйверов ВВП, который не исчезнет и в 2026 году. Отдельным новым вызовом участники назвали товары двойного назначения, для которых подходы к оценке риска еще формируются.

Вторая конференция Forbes Banker стала площадкой для разговора о том, как меняется рынок, чего ожидают заемщики и какие решения будут определять финансовую архитектуру страны в ближайшие годы.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
