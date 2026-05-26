Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine
Forbes Money відбудеться 28 травня. Йдеться про щорічну конференцію Forbes Ukraine про управління капіталом, інвестиційні рішення, M&A та нові правила гри для бізнесу й інвесторів.
Мотто події – "Інструменти капіталіста".
Капітал більше не чекає визначеності. Він шукає тих, хто готовий діяти тут і зараз – під ризиком, з обмеженою інформацією та з розумінням ціни кожного рішення.
Forbes Money збере власників бізнесу, CEO, CFO, топменеджерів корпорацій, інвесторів, керівників венчурних фондів і фондів приватного капіталу, інвестиційних банкірів, архітекторів M&A-угод, юридичних партнерів, представників економічної влади України та міжнародних фінансових інституцій.
На події говоритимуть про те, де сьогодні заробляють, де втрачають і як змінюються правила гри для капіталу.
Серед спікерів Forbes Money:
- СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа;
- Президент "Київстару" Олександр Комаров;
- СЕО ПриватБанк Мікаель Бьоркнерт;
- інші лідери бізнесу, фінансового й інвестиційного ринку.
У фокусі події:
- Україна сьогодні – точка входу для капіталу чи точка виходу;
- які активи купують просто зараз і що про це знають продавці та покупці;
- що насправді зупиняє міжнародний капітал в останній момент;
- хто і куди реінвестує після екзитів;
- коли входити: зараз чи поетапно;
- скільки коштує очікування;
- у яких секторах формується нове ядро вартості.
Forbes Money — не про "куди інвестувати колись". Це про рішення, які приймаються зараз. І про їхню ціну.
