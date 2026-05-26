Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

Forbes Money відбудеться 28 травня. Йдеться про щорічну конференцію Forbes Ukraine про управління капіталом, інвестиційні рішення, M&A та нові правила гри для бізнесу й інвесторів.

Мотто події – "Інструменти капіталіста".

Капітал більше не чекає визначеності. Він шукає тих, хто готовий діяти тут і зараз – під ризиком, з обмеженою інформацією та з розумінням ціни кожного рішення.

Forbes Money збере власників бізнесу, CEO, CFO, топменеджерів корпорацій, інвесторів, керівників венчурних фондів і фондів приватного капіталу, інвестиційних банкірів, архітекторів M&A-угод, юридичних партнерів, представників економічної влади України та міжнародних фінансових інституцій.

На події говоритимуть про те, де сьогодні заробляють, де втрачають і як змінюються правила гри для капіталу.

Серед спікерів Forbes Money:

СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа ;

; Президент "Київстару" Олександр Комаров ;

; СЕО ПриватБанк Мікаель Бьоркнерт ;

; інші лідери бізнесу, фінансового й інвестиційного ринку.

У фокусі події:

Україна сьогодні – точка входу для капіталу чи точка виходу;

які активи купують просто зараз і що про це знають продавці та покупці;

що насправді зупиняє міжнародний капітал в останній момент;

хто і куди реінвестує після екзитів;

коли входити: зараз чи поетапно;

скільки коштує очікування;

у яких секторах формується нове ядро вартості.

Forbes Money — не про "куди інвестувати колись". Це про рішення, які приймаються зараз. І про їхню ціну.

