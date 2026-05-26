Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

Дата публікації: 26 травня 2026 16:55
Forbes Money 2025. Фото: forbes.ua

Forbes Money відбудеться 28 травня. Йдеться про щорічну конференцію Forbes Ukraine про управління капіталом, інвестиційні рішення, M&A та нові правила гри для бізнесу й інвесторів. 

Про це повідомляє Forbes, передає Новини.LIVE.

Мотто події – "Інструменти капіталіста".

Капітал більше не чекає визначеності. Він шукає тих, хто готовий діяти тут і зараз – під ризиком, з обмеженою інформацією та з розумінням ціни кожного рішення.

Forbes Money збере власників бізнесу, CEO, CFO, топменеджерів корпорацій, інвесторів, керівників венчурних фондів і фондів приватного капіталу, інвестиційних банкірів, архітекторів M&A-угод, юридичних партнерів, представників економічної влади України та міжнародних фінансових інституцій.

На події говоритимуть про те, де сьогодні заробляють, де втрачають і як змінюються правила гри для капіталу.

Серед спікерів Forbes Money:

  • СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа;
  • Президент "Київстару" Олександр Комаров;
  • СЕО ПриватБанк Мікаель Бьоркнерт;
  • інші лідери бізнесу, фінансового й інвестиційного ринку.

У фокусі події:

  • Україна сьогодні – точка входу для капіталу чи точка виходу;
  • які активи купують просто зараз і що про це знають продавці та покупці;
  • що насправді зупиняє міжнародний капітал в останній момент;
  • хто і куди реінвестує після екзитів;
  • коли входити: зараз чи поетапно;
  • скільки коштує очікування;
  • у яких секторах формується нове ядро вартості.

Forbes Money — не про "куди інвестувати колись". Це про рішення, які приймаються зараз. І про їхню ціну.

Деталі та реєстрація: Forbes Money.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
