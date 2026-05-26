Forbes Money: конференция об управлении капиталом от Forbes Ukraine
Forbes Money состоится 28 мая. Речь идет о ежегодной конференции Forbes Ukraine об управлении капиталом, инвестиционных решениях, M&A и новых правилах игры для бизнеса и инвесторов.
Об этом сообщает Forbes, передает Новини.LIVE.
Forbes Money
Мотто события — "Инструменты капиталиста".
Капитал больше не ждет определенности. Он ищет тех, кто готов действовать здесь и сейчас — под риском, с ограниченной информацией и с пониманием цены каждого решения.
Forbes Money соберет владельцев бизнеса, CEO, CFO, топ-менеджеров корпораций, инвесторов, руководителей венчурных фондов и фондов частного капитала, инвестиционных банкиров, архитекторов M&A-сделок, юридических партнеров, представителей экономических властей Украины и международных финансовых институтов.
На событии будут говорить о том, где сегодня зарабатывают, где теряют и как меняются правила игры для капитала.
Среди спикеров Forbes Money:
- СЕО инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа;
- Президент "Киевстара" Александр Комаров;
- СЕО ПриватБанк Микаэль Бьоркнерт;
- другие лидеры бизнеса, финансового и инвестиционного рынка.
В фокусе события:
- Украина сегодня — точка входа для капитала или точка выхода;
- какие активы покупают прямо сейчас и что об этом знают продавцы и покупатели;
- что на самом деле останавливает международный капитал в последний момент;
- кто и куда реинвестирует после экзитов;
- когда входить: сейчас или поэтапно;
- сколько стоит ожидание;
- в каких секторах формируется новое ядро стоимости.
Forbes Money — не о "куда инвестировать когда-то". Это о решениях, которые принимаются сейчас. И об их цене.
Детали и регистрация: Forbes Money.