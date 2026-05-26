Forbes Money: конференция об управлении капиталом от Forbes Ukraine

Forbes Money состоится 28 мая. Речь идет о ежегодной конференции Forbes Ukraine об управлении капиталом, инвестиционных решениях, M&A и новых правилах игры для бизнеса и инвесторов.

Мотто события — "Инструменты капиталиста".

Капитал больше не ждет определенности. Он ищет тех, кто готов действовать здесь и сейчас — под риском, с ограниченной информацией и с пониманием цены каждого решения.

Forbes Money соберет владельцев бизнеса, CEO, CFO, топ-менеджеров корпораций, инвесторов, руководителей венчурных фондов и фондов частного капитала, инвестиционных банкиров, архитекторов M&A-сделок, юридических партнеров, представителей экономических властей Украины и международных финансовых институтов.

На событии будут говорить о том, где сегодня зарабатывают, где теряют и как меняются правила игры для капитала.

Среди спикеров Forbes Money:

СЕО инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа ;

; Президент "Киевстара" Александр Комаров ;

; СЕО ПриватБанк Микаэль Бьоркнерт ;

; другие лидеры бизнеса, финансового и инвестиционного рынка.

В фокусе события:

Украина сегодня — точка входа для капитала или точка выхода;

какие активы покупают прямо сейчас и что об этом знают продавцы и покупатели;

что на самом деле останавливает международный капитал в последний момент;

кто и куда реинвестирует после экзитов;

когда входить: сейчас или поэтапно;

сколько стоит ожидание;

в каких секторах формируется новое ядро стоимости.

Forbes Money — не о "куда инвестировать когда-то". Это о решениях, которые принимаются сейчас. И об их цене.

