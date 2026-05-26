Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Forbes Money: конференция об управлении капиталом от Forbes Ukraine

Forbes Money: конференция об управлении капиталом от Forbes Ukraine

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 16:55
Forbes Money: конференция об управлении капиталом от Forbes Ukraine
Forbes Money 2025. Фото: forbes.ua

Forbes Money состоится 28 мая. Речь идет о ежегодной конференции Forbes Ukraine об управлении капиталом, инвестиционных решениях, M&A и новых правилах игры для бизнеса и инвесторов.

Об этом сообщает Forbes, передает Новини.LIVE.

Forbes Money

Мотто события — "Инструменты капиталиста".

Капитал больше не ждет определенности. Он ищет тех, кто готов действовать здесь и сейчас — под риском, с ограниченной информацией и с пониманием цены каждого решения.

Forbes Money соберет владельцев бизнеса, CEO, CFO, топ-менеджеров корпораций, инвесторов, руководителей венчурных фондов и фондов частного капитала, инвестиционных банкиров, архитекторов M&A-сделок, юридических партнеров, представителей экономических властей Украины и международных финансовых институтов.

Читайте также:

На событии будут говорить о том, где сегодня зарабатывают, где теряют и как меняются правила игры для капитала.

Среди спикеров Forbes Money:

  • СЕО инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа;
  • Президент "Киевстара" Александр Комаров;
  • СЕО ПриватБанк Микаэль Бьоркнерт;
  • другие лидеры бизнеса, финансового и инвестиционного рынка.

В фокусе события:

  • Украина сегодня — точка входа для капитала или точка выхода;
  • какие активы покупают прямо сейчас и что об этом знают продавцы и покупатели;
  • что на самом деле останавливает международный капитал в последний момент;
  • кто и куда реинвестирует после экзитов;
  • когда входить: сейчас или поэтапно;
  • сколько стоит ожидание;
  • в каких секторах формируется новое ядро стоимости.

Forbes Money — не о "куда инвестировать когда-то". Это о решениях, которые принимаются сейчас. И об их цене.

Детали и регистрация: Forbes Money.

украинцы Украина конференция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации