Forbes провів CEO Summit 2025 — як бізнес виживає під час війни

Учасниця форуму "CEO Summit 2025" від Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

У Києві 14 листопада пройшов щорічний форум "CEO Summit 2025" від Forbes Ukraine, на якому українські бізнес-лідери обговорили шляхи розвитку компаній в умовах війни, інвестиційні перспективи, роль AI-грамотності та плани відновлення економіки у 2026 році. Головним меседжем стало те, що попри руйнування та невизначеність бізнес знаходить способи масштабування і залучення міжнародних партнерів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із місця події.

Анастасія Демчук та Курєнкова Юлія на форумі. Фото: CEO Summit 2025

Спікери та теми виступів

На саміті CIO від Forbes у Києві зібралися представники українських компаній, які попри війну активно розвивають власний бізнес. Три блоки та понад 10 тем для обговорення: серед ключових питань — довголіття компаній, інвестицій та відновлення української економіки у 2026 році.

"Колись, 10 років тому, у нас була Digital Intelligence, зараз це AI Literacy, тобто AI-грамотність, яку ми розвиваємо. Ці інвестиції дадуть найбільший ріст продуктивності, найбільший ріст продажів у бізнесі і дадуть цим компаніям конкурентну перевагу", — зазначив генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк.

Виступи на форумі "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

"Моя робота — це балансувати між сміливими стратегіями, викликами ринку, роботою з людьми і важливістю забезпечення найкращого клієнтського досвіду. І це все одночасно секрет в пріоритетах і фокусах. У нас 66 магазинів по Україні, нещодавно відкрились нові магазини в Полтаві, скоро будуть відкриватися в Мукачеві і Ужгороді", — наголошує Марія Назаренко, CEO Будинку Іграшок.

Нетворкінг форуму "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

Серед ключових спікерів заходу були:

Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі — тема: "Довга дистанція: як у Nestlé (чи аналогічній бізнес-системі) будують структуру, яка живе довше за лідерів".

Олександр Писарук, Голова правління Райффайзен Банку — тема: "Межі лідерства. Як передати владу і перевинайти себе".

Марія Назаренко, CEO Будинку Іграшок та Роман Бондар, старший партнер Korn Ferry — тема: "Перші кроки. Як нові СЕО будують стосунки, завойовують довіру та визначають пріоритети".

Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку — тема: "Спадок лідера: що залишається після тебе".

Валерій Решетняк, генеральний директор Robota.ua — тема: "Підсумки і прогнози. Як утримати молодь, скільки платити командам і куди інвестувати у 2026 році".

Оксана Бєляєва, CEO OMD Optimum Media — тема: "CEO воєнного часу. У чому помилявся Бен Горовіц".

Ярема Івахів, CEO ЛПП Україна — тема: "Побудувати культуру довіри. Як СЕО вчиться, помиляється й росте разом із компанією".

"Приватбанк — найбільший банк країни. Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібно партнерство, щоб підтримувати економіку. І тому станом на сьогодні у нас вже є три підписаних угоди з Європейським банком реконструкції розвитку", — зазначила Лариса Чернишова, заступниця голови правління Приватбанку.

Спілкування на форумі "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

На заході обговорювали ключові теми: инвестиції в умовах війни, роль AI-грамотності у бізнесі, відновлення економіки у 2026 році та залучення міжнародних партнерів. Експерти наголошували, що під час тривалої кризи компаніям важливо зберігати темп, адаптуватися та масштабуватися, незважаючи на невизначеність.

Неформальне спілкування учасників форуму "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

