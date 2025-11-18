Відео
Відео

Головна Актуально Forbes провів CEO Summit 2025 — як бізнес долає виклики війни

Forbes провів CEO Summit 2025 — як бізнес долає виклики війни

Дата публікації: 18 листопада 2025 15:26
Оновлено: 15:26
Forbes провів CEO Summit 2025 — як бізнес виживає під час війни
Учасниця форуму "CEO Summit 2025" від Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

У Києві 14 листопада пройшов щорічний форум "CEO Summit 2025" від Forbes Ukraine, на якому українські бізнес-лідери обговорили шляхи розвитку компаній в умовах війни, інвестиційні перспективи, роль AI-грамотності та плани відновлення економіки у 2026 році. Головним меседжем стало те, що попри руйнування та невизначеність бізнес знаходить способи масштабування і залучення міжнародних партнерів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із місця події.

Читайте також:
Київський CEO-саміт від Forbes – виживання бізнесу під час війни
Анастасія Демчук та Курєнкова Юлія на форумі. Фото: CEO Summit 2025

Спікери та теми виступів

 На саміті CIO від Forbes у Києві зібралися представники українських компаній, які попри війну активно розвивають власний бізнес. Три блоки та понад 10 тем для обговорення: серед ключових питань — довголіття компаній, інвестицій та відновлення української економіки у 2026 році.

"Колись, 10 років тому, у нас була Digital Intelligence, зараз це AI Literacy, тобто AI-грамотність, яку ми розвиваємо. Ці інвестиції дадуть найбільший ріст продуктивності, найбільший ріст продажів у бізнесі і дадуть цим компаніям конкурентну перевагу", — зазначив генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк.

Бізнес в умовах війни: що говорили лідери на CEO Summit 2025
Виступи на форумі "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

"Моя робота — це балансувати між сміливими стратегіями, викликами ринку, роботою з людьми і важливістю забезпечення найкращого клієнтського досвіду. І це все одночасно секрет в пріоритетах і фокусах. У нас 66 магазинів по Україні, нещодавно відкрились нові магазини в Полтаві, скоро будуть відкриватися в Мукачеві і Ужгороді", — наголошує Марія Назаренко, CEO Будинку Іграшок.

Бізнес-лідери під час війни: головні теми CEO Summit 2025
Нетворкінг форуму "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

Серед ключових спікерів заходу були:

  • Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі — тема: "Довга дистанція: як у Nestlé (чи аналогічній бізнес-системі) будують структуру, яка живе довше за лідерів".
  • Олександр Писарук, Голова правління Райффайзен Банку — тема: "Межі лідерства. Як передати владу і перевинайти себе".
  • Марія Назаренко, CEO Будинку Іграшок та Роман Бондар, старший партнер Korn Ferry — тема: "Перші кроки. Як нові СЕО будують стосунки, завойовують довіру та визначають пріоритети".
  • Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку — тема: "Спадок лідера: що залишається після тебе".
  • Валерій Решетняк, генеральний директор Robota.ua — тема: "Підсумки і прогнози. Як утримати молодь, скільки платити командам і куди інвестувати у 2026 році".
  • Оксана Бєляєва, CEO OMD Optimum Media — тема: "CEO воєнного часу. У чому помилявся Бен Горовіц".
  • Ярема Івахів, CEO ЛПП Україна — тема: "Побудувати культуру довіри. Як СЕО вчиться, помиляється й росте разом із компанією".

"Приватбанк — найбільший банк країни. Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібно партнерство, щоб підтримувати економіку. І тому станом на сьогодні у нас вже є три підписаних угоди з Європейським банком реконструкції розвитку", — зазначила Лариса Чернишова, заступниця голови правління Приватбанку.

Forbes CEO Summit в Києві: AI-грамотність і відновлення економіки
Спілкування на форумі "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

На заході обговорювали ключові теми: инвестиції в умовах війни, роль AI-грамотності у бізнесі, відновлення економіки у 2026 році та залучення міжнародних партнерів. Експерти наголошували, що під час тривалої кризи компаніям важливо зберігати темп, адаптуватися та масштабуватися, незважаючи на невизначеність.

Війна, AI і інвестиції: що обговорювали на CEO Summit 2025
Неформальне спілкування учасників форуму "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

Нагадаємо, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, як в Україні штучно "подрібнюють" бізнес, відкриваючи десятки тисяч нових ФОПів.

Раніше ми також інформували, що юристи розповіли, як бізнес може передати ведення військового обліку до професійних юридичних компаній, щоб мінімізувати ризики і забезпечити законність усіх процедур.

Київ рейтинг Forbes бізнес Український бізнес Forbes Ukraine
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
