Forbes провел CEO Summit 2025 - как бизнес выживает во время войны

Участница форума "CEO Summit 2025" от Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

В Киеве 14 ноября прошел ежегодный форум "CEO Summit 2025" от Forbes Ukraine, на котором украинские бизнес-лидеры обсудили пути развития компаний в условиях войны, инвестиционные перспективы, роль AI-грамотности и планы восстановления экономики в 2026 году. Главным месседжем стало то, что несмотря на разрушения и неопределенность бизнес находит способы масштабирования и привлечения международных партнеров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко с места события.

Реклама

Читайте также:

Анастасия Демчук и Юлия Куренкова на форуме. Фото: CEO Summit 2025

Спикеры и темы выступлений

На саммите CIO от Forbes в Киеве собрались представители украинских компаний, которые, несмотря на войну, активно развивают собственный бизнес. Три блока и более 10 тем для обсуждения: среди ключевых вопросов — долголетие компаний, инвестиций и восстановление украинской экономики в 2026 году.

"Когда-то, 10 лет назад, у нас была Digital Intelligence, сейчас это AI Literacy, то есть AI-грамотность, которую мы развиваем. Эти инвестиции дадут наибольший рост производительности, наибольший рост продаж в бизнесе и дадут этим компаниям конкурентное преимущество", — отметил генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк.

Выступления на форуме "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

"Моя работа — это балансировать между смелыми стратегиями, вызовами рынка, работой с людьми и важностью обеспечения наилучшего клиентского опыта. И это все одновременно секрет в приоритетах и фокусах. У нас 66 магазинов по Украине, недавно открылись новые магазины в Полтаве, скоро будут открываться в Мукачево и Ужгороде", — отмечает Мария Назаренко, CEO Дома игрушек.

Нетворкинг форума "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

Среди ключевых спикеров мероприятия были:

Алессандро Дзанелли, CEO Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе — тема: "Длинная дистанция: как в Nestlé (или аналогичной бизнес-системе) строят структуру, которая живет дольше лидеров".

Александр Писарук, Председатель правления Райффайзен Банка — тема: "Пределы лидерства. Как передать власть и переизобрести себя".

Мария Назаренко, CEO Дома Игрушек и Роман Бондарь, старший партнер Korn Ferry — тема: "Первые шаги. Как новые СЕО строят отношения, завоевывают доверие и определяют приоритеты".

Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка — тема: "Наследие лидера: что остается после тебя".

Валерий Решетняк, генеральный директор Robota.ua — тема: "Итоги и прогнозы. Как удержать молодежь, сколько платить командам и куда инвестировать в 2026 году".

Оксана Беляева, CEO OMD Optimum Media — тема: "CEO военного времени. В чем ошибался Бен Горовиц".

Ярема Ивахив, CEO ЛПП Украина — тема: "Построить культуру доверия. Как СЕО учится, ошибается и растет вместе с компанией".

"Приватбанк — крупнейший банк страны. Но когда началась война, мы поняли, что нам нужно партнерство, чтобы поддерживать экономику. И поэтому на сегодня у нас уже есть три подписанных соглашения с Европейским банком реконструкции развития", — отметила Лариса Чернышова, заместитель председателя правления Приватбанка.

Общение на форуме "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: CEO Summit 2025

На мероприятии обсуждали ключевые темы: инвестиции в условиях войны, роль AI-грамотности в бизнесе, восстановление экономики в 2026 году и привлечение международных партнеров. Эксперты отмечали, что во время длительного кризиса компаниям важно сохранять темп, адаптироваться и масштабироваться, несмотря на неопределенность.

Неформальное общение участников форума "CEO Summit 2025" Forbes Ukraine. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, как в Украине искусственно "измельчают" бизнес, открывая десятки тысяч новых ФЛП.

Ранее мы также информировали, что юристы рассказали, как бизнес может передать ведение воинского учета профессиональным юридическим компаниям, чтобы минимизировать риски и обеспечить законность всех процедур.