Анонс форуму Forbes Tech "Код червоний". Фото: Forbes Ukraine.

26 листопада 2026 року Forbes Ukraine збере власників і CEO компаній, IT- та диджитал-директорів, маркетологів, підприємців, інвесторів і представників держави на форумі Forbes Tech.

Штучний інтелект перестав бути інструментом для айтівців і став умовою виживання для будь-якого бізнесу. Він робить дешевим не лише код, а й контент, аналітику, підтримку клієнтів та маркетингові кампанії. Продукти, на створення яких раніше йшли роки, тепер можна відтворити за тижні. Малий бізнес отримує за ціною підписки можливості, які донедавна мали тільки корпорації. А кібератаки продають за підпискою, і інфраструктура працює під обстрілами.

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Найпершим цю кризу відчув технологічний сектор, тобто індустрія, яка у 2025 році принесла Україні майже $7 млрд валютного виторгу та 42% експорту послуг. Проте ті самі питання вже стоять перед агрохолдингами, банками, телеком-операторами, ритейлом, медіа й кіноіндустрією. Як перебудувати бізнес-модель, у що інвестувати і на чому тепер будувати конкурентну перевагу?

На Forbes Tech про це говоритимуть лідери різних галузей: IT, банківської справи, телекому, агробізнесу, ритейлу, медіа, кіно та креативних індустрій, а також держава.

Програма складатиметься з трьох блоків:

Написати нову стратегію. Як змінювати бізнес-модель, коли ШІ знецінює те, на чому компанія заробляла роками. Як перейти від оплати за години до оплати за результат і знайти новий product-market fit. CEO SoftServe Андрій Стицюк розповість, як найбільша IT-компанія країни переписує свій "генетичний код". Віталій Седлер підбиватиме перші підсумки року Intellias за новою стратегією. Окрема дискусія буде про те, чим компаніям відповісти, коли OpenAI та Anthropic приходять по їхнього клієнта. Її модеруватиме CIO МХП Тарас Гошовський.

Як змінювати бізнес-модель, коли ШІ знецінює те, на чому компанія заробляла роками. Як перейти від оплати за години до оплати за результат і знайти новий product-market fit. CEO SoftServe Андрій Стицюк розповість, як найбільша IT-компанія країни переписує свій "генетичний код". Віталій Седлер підбиватиме перші підсумки року Intellias за новою стратегією. Окрема дискусія буде про те, чим компаніям відповісти, коли OpenAI та Anthropic приходять по їхнього клієнта. Її модеруватиме CIO МХП Тарас Гошовський. Використати нові методи. Як не виростити ШІ-агента, що вийде з-під контролю. Скільки коштує збудувати "ШІ-мозок" бізнесу: про це поговорять Cargofy і "Київстар" у дискусії, яку модеруватиме IT-директор "Астарти". CIO Sense Bank і UCLOUD обговорять, як захистити дата-центри від ударів і не допустити цифрового блекауту. Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук розповість, звідки прийде зростання цифрової економіки. А на прикладі кіно Holywater Tech, режисерка Тоня Ноябрьова та SWEET.TV поговорять про те, кому дістанеться увага аудиторії, найцінніший ресурс ШІ-епохи.

Як не виростити ШІ-агента, що вийде з-під контролю. Скільки коштує збудувати "ШІ-мозок" бізнесу: про це поговорять Cargofy і "Київстар" у дискусії, яку модеруватиме IT-директор "Астарти". CIO Sense Bank і UCLOUD обговорять, як захистити дата-центри від ударів і не допустити цифрового блекауту. Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук розповість, звідки прийде зростання цифрової економіки. А на прикладі кіно Holywater Tech, режисерка Тоня Ноябрьова та SWEET.TV поговорять про те, кому дістанеться увага аудиторії, найцінніший ресурс ШІ-епохи. Океан можливостей. Михайло Федоров у форматі fireside chat поділиться своєю версією майбутнього. AI House і Forbes Ukraine представлять дослідження про те, чи вистачить Україні талантів для ШІ-економіки. "Vodafone Україна" розповість, коли окупаються власні ШІ-кластери. Наприкінці дня Secret Guest пояснить на власному досвіді, як побудувати компанію з оцінкою $1 млрд.

Деталі та квитки за посиланням.