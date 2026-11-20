Анонс форума Forbes Tech "Код красный". Фото: Forbes Ukraine.

26 ноября 2026 года Forbes Ukraine соберет владельцев и генеральных директоров компаний, IT- и цифровых директоров, маркетологов, предпринимателей, инвесторов и представителей государства на форуме Forbes Tech.

Искусственный интеллект перестал быть инструментом для ИТ-специалистов и стал условием выживания для любого бизнеса. Он удешевляет не только код, но и контент, аналитику, поддержку клиентов и маркетинговые кампании. Продукты, на создание которых раньше уходили годы, теперь можно воссоздать за несколько недель. Малый бизнес получает за цену подписки возможности, которые до недавнего времени были доступны только корпорациям. А кибератаки продаются по подписке, и инфраструктура работает под обстрелами.

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Первым этот кризис ощутил технологический сектор, то есть отрасль, которая в 2025 году принесла Украине почти $7 млрд валютной выручки и 42% экспорта услуг. Однако те же самые вопросы уже стоят перед агрохолдингами, банками, телеком-операторами, ритейлом, медиа и киноиндустрией. Как перестроить бизнес-модель, во что инвестировать и на чём теперь строить конкурентное преимущество?

На Forbes Tech об этом будут говорить лидеры различных отраслей: IT, банковского дела, телекоммуникаций, агробизнеса, ритейла, медиа, кино и креативных индустрий, а также представители государства.

Программа будет состоять из трёх блоков:

Разработать новую стратегию. Как менять бизнес-модель, когда ИИ обесценивает то, на чём компания зарабатывала годами. Как перейти от оплаты за часы к оплате за результат и найти новый product-market fit. Генеральный директор SoftServe Андрей Стицюк расскажет, как крупнейшая IT-компания страны переписывает свой "генетический код". Виталий Седлер подведет первые итоги года Intellias в рамках новой стратегии. Отдельная дискуссия будет посвящена тому, как компаниям реагировать, когда OpenAI и Anthropic приходят за их клиентом. Её будет модерировать CIO МХП Тарас Гошовский.

Как менять бизнес-модель, когда ИИ обесценивает то, на чём компания зарабатывала годами. Как перейти от оплаты за часы к оплате за результат и найти новый product-market fit. Генеральный директор SoftServe Андрей Стицюк расскажет, как крупнейшая IT-компания страны переписывает свой "генетический код". Виталий Седлер подведет первые итоги года Intellias в рамках новой стратегии. Отдельная дискуссия будет посвящена тому, как компаниям реагировать, когда OpenAI и Anthropic приходят за их клиентом. Её будет модерировать CIO МХП Тарас Гошовский. Использовать новые методы. Как не вырастить ИИ-агента, который выйдет из-под контроля. Сколько стоит построить "ИИ-мозг" бизнеса: об этом поговорят Cargofy и "Киевстар" в дискуссии, которую будет модерировать IT-директор "Астарты". CIO Sense Bank и UCLOUD обсудят, как защитить дата-центры от атак и не допустить цифрового блэкаута. Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук расскажет, откуда придет рост цифровой экономики. А на примере фильма Holywater Tech режиссер Тоня Ноябрьова и SWEET.TV поговорят о том, кому достанется внимание аудитории — самый ценный ресурс эпохи ИИ.

Как не вырастить ИИ-агента, который выйдет из-под контроля. Сколько стоит построить "ИИ-мозг" бизнеса: об этом поговорят Cargofy и "Киевстар" в дискуссии, которую будет модерировать IT-директор "Астарты". CIO Sense Bank и UCLOUD обсудят, как защитить дата-центры от атак и не допустить цифрового блэкаута. Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук расскажет, откуда придет рост цифровой экономики. А на примере фильма Holywater Tech режиссер Тоня Ноябрьова и SWEET.TV поговорят о том, кому достанется внимание аудитории — самый ценный ресурс эпохи ИИ. Океан возможностей. Михаил Федоров в формате fireside chat поделится своей версией будущего. AI House и Forbes Ukraine представят исследование о том, хватит ли Украине талантов для ИИ-экономики. "Vodafone Украина" расскажет, когда окупаются собственные ИИ-кластеры. В конце дня Secret Guest на собственном опыте объяснит, как построить компанию с оценкой в 1 млрд долларов.

Подробности и билеты по ссылке.