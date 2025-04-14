Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Forbes Ukraine провів будівельний форум Forbes Development 2025 arrow

Forbes Ukraine провів будівельний форум Forbes Development 2025

14 квітня 2025 19:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Перший будівельний форум Forbes Development 2025 - як формується майбутнє українських міст
Спікери будівельного форуму. Фото: Forbes Ukraine
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві в четвер, 10 квітня, відбувся перший будівельний форум Forbes Development 2025. На ньому зібралися ті, хто створює архітектуру українського успіху — будівельники, девелопери, архітектори, промисловці, фінансисти та урядовці.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте також:

Будівельний форум у Києві

Учасники форуму обговорювали свій досвід, ідеї та ділилися баченням розвитку українських міст. На трьох тематичних блоках обговорень виступили понад 30 спікерів, серед яких:

  • президент Norman Foster Foundation, засновник і виконавчий голова Foster + Partners Норман Фостер;
  • архітектор, засновник архітектурного бюро "Дроздов та партнери" Олег Дроздов;
  • засновник KAN Development Ігор Ніконов;
  • засновник Inzhur, комерційна директорка "Інтергал-Буд" Ганна Лаєвська;
  • голова комітету Конфедерації будівельників України з питань девелопменту Андрій Журжій;
  • директорка з природоохоронної діяльності та ініціатив з відновлення України, WWF-Ukraine Валерія Коломієць. 
Міста, якими можна пишатися: українські проєкти, що надихають
Спікери дискусії. Фото: Forbes Ukraine

На заході йшлося про те, як вийти на траєкторію сталого зростання у сфері будівництва, відновлення житла, інфраструктури та міських просторів. Також відбулися дискусії на тему трансформації міст у комфортні для життя середовища та потенціал відбудови як стимул для економічного зростання.

Зокрема, Норман Фостер розповів про секрети успіху міст, які поєднують історичну спадщину із сучасними технологіями та зеленими інноваціями. А представники міжнародних фінансових інституцій поділилися новими механізмами підтримки, які сприятимуть реформуванню ринку та забезпеченню житлом ВПО.

Житло, як символ турботи: що кажуть міжнародні партнери
Норман Фостер. Фото: Forbes Ukraine

"Житло — це спосіб держави сказати людям, що вони важливі", — зазначила голова IFC в Україні Олена Волошина.

За словами заступника голови Держагентства відновлення Юрія Сверби, механізми публічно-приватного партнерства потребують суттєвого перегляду. Водночас голова ДІАМ Олександр Новицький наголосив на важливості діалогу між громадою, бізнесом і державою.

"Ми можемо бути єдиним голосом за спільноту, але маємо шукати компроміс і об’єднуватися на всіх рівнях", — сказав він.

Представники українського та світового девелопменту на одній сцені
Олександр Новицький. Фото: Forbes Ukraine

Девелопери зауважили, що реалізації проєктів відновлення історичної спадщини заважає надмірне регулювання та слабка взаємодія між владою, бізнесом і громадою.

"Місто і бізнес повинні мати спільну мету — зробити проєкт, яким можна пишатися, а не протидіяти один одному", — додав засновник Inzhur Андрій Журжій.

Крім того, засновник і СЕО компанії "Архіматика" Дмитро Васильєв, засновник архітектурного бюро "Дроздов та партнери" Олег Дроздов та засновник Expolight Микола Каблука обговорили, як стратегічне планування, участь громади та продумані правила забудови допоможуть українським містам розкрити потенціал.

Архітектура майбутнього: як виглядає діалог бізнесу, держави та громади
Спікери дискусії. Фото: Forbes Ukraine

Загадом форум Forbes Development 2025 зібрав понад 250 гостей і став платформою для відкритого діалогу, обміну досвідом і формування спільного бачення майбутнього інфраструктури України.

будівництво відновлення війна в Україні архітектура форум
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:51 Відключення світла — які будуть графіки завтра на Одещині

20:47 Найвищий бал — Трамп похвалився результатами когнітивного тесту

20:29 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:10 Онофрійчук стала зіркою гімнастики й показала свою фотосесію

20:08 Гараж біля будинку — де межа між правом і порушенням у 2025

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:06 У ЗСУ показали, який вигляд зараз має Торецьк —відео з висоти

20:00 Загибель родича в АТО — коли це не звільняє від служби

19:49 Трамп пояснив свої слова про "помилку" РФ щодо удару по Сумах

19:47 Канал Кофа на Одещині перекриють на кілька днів — причини

19:39 Зеленський підписав закон про знижку при сплаті штрафу ТЦК

20:51 Відключення світла — які будуть графіки завтра на Одещині

20:47 Найвищий бал — Трамп похвалився результатами когнітивного тесту

20:29 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:10 Онофрійчук стала зіркою гімнастики й показала свою фотосесію

20:08 Гараж біля будинку — де межа між правом і порушенням у 2025

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

20:06 У ЗСУ показали, який вигляд зараз має Торецьк —відео з висоти

20:00 Загибель родича в АТО — коли це не звільняє від служби

19:49 Трамп пояснив свої слова про "помилку" РФ щодо удару по Сумах

19:47 Канал Кофа на Одещині перекриють на кілька днів — причини

19:39 Зеленський підписав закон про знижку при сплаті штрафу ТЦК

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025