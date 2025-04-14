Перший будівельний форум Forbes Development 2025 - як формується майбутнє українських міст

Спікери будівельного форуму. Фото: Forbes Ukraine

У Києві в четвер, 10 квітня, відбувся перший будівельний форум Forbes Development 2025. На ньому зібралися ті, хто створює архітектуру українського успіху — будівельники, девелопери, архітектори, промисловці, фінансисти та урядовці.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Учасники форуму обговорювали свій досвід, ідеї та ділилися баченням розвитку українських міст. На трьох тематичних блоках обговорень виступили понад 30 спікерів, серед яких:

президент Norman Foster Foundation, засновник і виконавчий голова Foster + Partners Норман Фостер;

архітектор, засновник архітектурного бюро "Дроздов та партнери" Олег Дроздов;

засновник KAN Development Ігор Ніконов;

засновник Inzhur, комерційна директорка "Інтергал-Буд" Ганна Лаєвська;

голова комітету Конфедерації будівельників України з питань девелопменту Андрій Журжій;

директорка з природоохоронної діяльності та ініціатив з відновлення України, WWF-Ukraine Валерія Коломієць.

Спікери дискусії. Фото: Forbes Ukraine

На заході йшлося про те, як вийти на траєкторію сталого зростання у сфері будівництва, відновлення житла, інфраструктури та міських просторів. Також відбулися дискусії на тему трансформації міст у комфортні для життя середовища та потенціал відбудови як стимул для економічного зростання.

Зокрема, Норман Фостер розповів про секрети успіху міст, які поєднують історичну спадщину із сучасними технологіями та зеленими інноваціями. А представники міжнародних фінансових інституцій поділилися новими механізмами підтримки, які сприятимуть реформуванню ринку та забезпеченню житлом ВПО.

Норман Фостер. Фото: Forbes Ukraine

"Житло — це спосіб держави сказати людям, що вони важливі", — зазначила голова IFC в Україні Олена Волошина.

За словами заступника голови Держагентства відновлення Юрія Сверби, механізми публічно-приватного партнерства потребують суттєвого перегляду. Водночас голова ДІАМ Олександр Новицький наголосив на важливості діалогу між громадою, бізнесом і державою.

"Ми можемо бути єдиним голосом за спільноту, але маємо шукати компроміс і об’єднуватися на всіх рівнях", — сказав він.

Олександр Новицький. Фото: Forbes Ukraine

Девелопери зауважили, що реалізації проєктів відновлення історичної спадщини заважає надмірне регулювання та слабка взаємодія між владою, бізнесом і громадою.

"Місто і бізнес повинні мати спільну мету — зробити проєкт, яким можна пишатися, а не протидіяти один одному", — додав засновник Inzhur Андрій Журжій.

Крім того, засновник і СЕО компанії "Архіматика" Дмитро Васильєв, засновник архітектурного бюро "Дроздов та партнери" Олег Дроздов та засновник Expolight Микола Каблука обговорили, як стратегічне планування, участь громади та продумані правила забудови допоможуть українським містам розкрити потенціал.

Спікери дискусії. Фото: Forbes Ukraine

Загадом форум Forbes Development 2025 зібрав понад 250 гостей і став платформою для відкритого діалогу, обміну досвідом і формування спільного бачення майбутнього інфраструктури України.