Первый строительный форум Forbes Development 2025 - как формируется будущее украинских городов

Forbes Ukraine провел строительный форум Forbes Development 2025
В Киеве в четверг, 10 апреля, состоялся первый строительный форум Forbes Development 2025. На нем собрались те, кто создает архитектуру украинского успеха — строители, девелоперы, архитекторы, промышленники, финансисты и чиновники.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Строительный форум в Киеве
Участники форума обсуждали свой опыт, идеи и делились видением развития украинских городов. На трех тематических блоках обсуждений выступили более 30 спикеров, среди которых:
- президент Norman Foster Foundation, основатель и исполнительный председатель Foster + Partners Норман Фостер;
- архитектор, основатель архитектурного бюро "Дроздов и партнеры" Олег Дроздов;
- основатель KAN Development Игорь Никонов;
- основатель Inzhur, коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская;
- председатель комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам девелопмента Андрей Журжий;
- директор по природоохранной деятельности и инициатив по восстановлению Украины, WWF-Ukraine Валерия Коломиец.
На мероприятии речь шла о том, как выйти на траекторию устойчивого роста в сфере строительства, восстановления жилья, инфраструктуры и городских пространств. Также состоялись дискуссии на тему трансформации городов в комфортные для жизни среды и потенциал восстановления как стимул для экономического роста.
В частности, Норман Фостер рассказал о секретах успеха городов, которые сочетают историческое наследие с современными технологиями и зелеными инновациями. А представители международных финансовых институтов поделились новыми механизмами поддержки, которые будут способствовать реформированию рынка и обеспечению жильем ВПЛ.
"Жилье - это способ государства сказать людям, что они важны", — отметила глава IFC в Украине Елена Волошина.
По словам заместителя председателя Госагентства восстановления Юрия Свербы, механизмы публично-частного партнерства требуют существенного пересмотра. В то же время председатель ГИАМ Александр Новицкий отметил важность диалога между обществом, бизнесом и государством.
"Мы можем быть единым голосом за сообщество, но должны искать компромисс и объединяться на всех уровнях", — сказал он.
Девелоперы отметили, что реализации проектов восстановления исторического наследия мешает чрезмерное регулирование и слабое взаимодействие между властью, бизнесом и обществом.
"Город и бизнес должны иметь общую цель — сделать проект, которым можно гордиться, а не противодействовать друг другу", — добавил основатель Inzhur Андрей Журжий.
Кроме того, основатель и СЕО компании "Архиматика" Дмитрий Васильев, основатель архитектурного бюро "Дроздов и партнеры" Олег Дроздов и основатель Expolight Николай Каблука обсудили, как стратегическое планирование, участие общества и продуманные правила застройки помогут украинским городам раскрыть потенциал.
В целом форум Forbes Development 2025 собрал более 250 гостей и стал платформой для открытого диалога, обмена опытом и формирования общего видения будущего инфраструктуры Украины.
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