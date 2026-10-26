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Головна Актуально Forbes Ukraine вперше проведе конференцію "Приватні інвестиції"

Forbes Ukraine вперше проведе конференцію "Приватні інвестиції"

Ua ru
26 жовтня 2026 15:40
Конференція "Приватні інвестиції" від Forbes: деталі про захід
Конференція "Приватні інвестиції" про розвиток, вибір інструментів та архітектуру капіталу

27 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збере власників бізнесу з вільним капіталом поза компанією, CEO, фінансових директорів, топфахівців із валютним доходом, приватних практиків та досвідчених інвесторів на конференції "Приватні інвестиції".

Український бізнес і фахівці навчилися заробляти в умовах постійних викликів. Наступне стратегічне завдання – навчитися перетворювати регулярні прибутки на системний, захищений капітал. Проте на цьому шляху інвестори постають перед складним вибором: як оцінювати співвідношення ризику й дохідності, де шукати якісні активи та як не зруйнувати власну стратегію в гонитві за швидким заробітком.

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Мета конференції "Приватні інвестиції" – дати інвесторам практичну систему алгоритмів, розібрати реальні інвестиційні портфелі та сформувати правила управління грошима на основі досвіду провідних гравців ринку.

Програма буде розділена на три ключові блоки:

  1. Шлях до системного капіталу: Трансформація регулярних вкладень у керовану систему та формування капіталу в $1 млн. Практики покажуть шлях від перших кроків до системного портфеля, розберуть власні рішення й помилки, щоб відділити продуману стратегію від випадкового успіху. У блоці також розберемо пастки поведінкової економіки й мислення та проведемо прямий діалог із регуляторами про обмеження НБУ й захист приватного капіталу.
  2. Капітал у роботі: За даними опитувань Forbes, 53% приватних інвесторів ухвалюють рішення самостійно. Водночас кожному третьому складно порівняти ризик і дохідність різних активів, а кожен п’ятий не бачить на ринку достатньо якісних можливостей. У цьому блоці ми поставимо капітал перед реальним вибором: розберемо, чому перестала працювати звична модель інвестицій у нерухомість, зазирнемо в портфель досвідченого інвестора, оцінимо пропозиції Private Banking та влаштуємо дебатну битву стратегій у ШІ, MilTech і приватному бізнесі.
  3. Зберегти капітал: Майже половина опитаних Forbes інвесторів хочуть зрозуміти, як структурувати капітал, сплачувати податки та підготувати передачу активів наступному поколінню. Водночас кожному третьому складно оцінювати ризики, а кожен шостий не довіряє посередникам і управляючим. У фінальному блоці розберемо, як одна помилка може знищити результат багатьох успішних років, коли капіталу потрібна юридична й податкова структура та як делегувати управління грошима, не втрачаючи контролю.

Серед спікерів заходу – Ігор Мазепа (Concorde Capital), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Роман Прокоф’єв (Jooble), Андрій Журжій (Inzhur), Дмитро Дубровський (Uklon, Nezlamni), Андрій Федорів (FEDORIV Group, Vesna Capital), керівництво регуляторів (НБУ, НКЦПФР), а також топменеджмент МХП, "Київстар", "Креатор БУД" та провідних венчурних і MilTech-фондів.

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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