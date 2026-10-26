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Главная Актуально Forbes Ukraine впервые проведет конференцию "Частные инвестиции"

Forbes Ukraine впервые проведет конференцию "Частные инвестиции"

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26 октября 2026 15:40
Конференция "Частные инвестиции" от Forbes: подробности о мероприятии
Конференция "Частные инвестиции" о развитии, выборе инструментов и архитектуре капитала

27 октября 2026 года Forbes Ukraine соберет владельцев бизнеса, располагающих свободным капиталом вне компании, генеральных директоров, финансовых директоров, ведущих специалистов с валютным доходом, частных предпринимателей и опытных инвесторов на конференции «Частные инвестиции».

Украинский бизнес и специалисты научились зарабатывать в условиях постоянных вызовов. Следующая стратегическая задача — научиться превращать регулярные доходы в системный, защищенный капитал. Однако на этом пути инвесторы сталкиваются со сложным выбором: как оценивать соотношение риска и доходности, где искать качественные активы и как не разрушить собственную стратегию в погоне за быстрым заработком.

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Цель конференции «Частные инвестиции» — предоставить инвесторам практическую систему алгоритмов, проанализировать реальные инвестиционные портфели и сформировать правила управления капиталом на основе опыта ведущих игроков рынка.

Программа будет разделена на три ключевых блока:

  1. Путь к системному капиталу: трансформация регулярных вложений в управляемую систему и формирование капитала в размере $1 млн. Практики покажут путь от первых шагов до системного портфеля, разберут собственные решения и ошибки, чтобы отделить продуманную стратегию от случайного успеха. В этом блоке мы также рассмотрим ловушки поведенческой экономики и мышления и проведем прямой диалог с регуляторами об ограничениях НБУ и защите частного капитала.
  2. Капитал в действии: По данным опросов Forbes, 53% частных инвесторов принимают решения самостоятельно. В то же время каждому третьему сложно сравнить риск и доходность различных активов, а каждый пятый не видит на рынке достаточно качественных возможностей. В этом блоке мы поставим капитал перед реальным выбором: разберем, почему перестала работать привычная модель инвестиций в недвижимость, заглянем в портфель опытного инвестора, оценим предложения Private Banking и устроим дебаты о стратегиях в сфере ИИ, MilTech и частного бизнеса.
  3. Сохранить капитал: почти половина опрошенных Forbes инвесторов хотят понять, как структурировать капитал, платить налоги и подготовить передачу активов следующему поколению. В то же время каждому третьему сложно оценивать риски, а каждый шестой не доверяет посредникам и управляющим. В заключительном блоке мы разберем, как одна ошибка может уничтожить результат многих успешных лет, когда капиталу требуется юридическая и налоговая структура, и как делегировать управление деньгами, не теряя контроля.

Среди спикеров мероприятия — Игорь Мазепа (Concorde Capital), Виктория Тигипко (TA Ventures), Роман Прокофьев (Jooble), Андрей Журжий (Inzhur), Дмитрий Дубровский (Uklon, Nezlamni), Андрей Федоров (FEDORIV Group, Vesna Capital), руководство регулирующих органов (НБУ, НКЦБФР), а также топ-менеджмент МХП, "Киевстар", "Креатор БУД" и ведущих венчурных и MilTech-фондов.

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бизнес Украинский бизнес финансы Forbes Ukraine инвестиции
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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