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Головна Актуально Forbes збирає масштабний Форум підприємців у Києві

Forbes збирає масштабний Форум підприємців у Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 16:57
Forbes збирає масштабний Форум підприємців у Києві
Форум підприємців у Києві. Фото: Forbes

25–26 червня 2026 року в Києві відбудеться Форум підприємців від Forbes — одна із найбільших подій для малого та середнього бізнесу, що перебуває у фазі зростання, трансформації та масштабування. Цьогорічний захід пройде під гаслом "Бізнес-генератор: зарядись серед своїх" і стане справжнім "пунктом незламності" для української бізнес-спільноти.

Сьогодні більшість компаній в Україні зіткнулися з типовою "стелею" розвитку: маржинальність падає, старі підходи та стратегії більше не приносять результату, а операційні процеси дедалі частіше тримаються на виснажливому ручному управлінні власників. Головна мета Форуму – допомогти підприємцям вийти з режиму "гасіння щоденних пожеж" та перебудувати хаос у чітку, системну компанію.

Практичні кейси замість теорії: хто виступить на Форумі

Програма події повністю побудована на реальних кейсах українського бізнесу, який не просто виживає, а масштабується та експансує. Серед спікерів заходу:

  • Ростислав Вовк – співзасновник компанії Kormotech;
  • Володимир Многолєтній – співзасновник технологічної екосистеми Genesis;
  • Василь Хмельницький – засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку "Біла Церква";
  • Лідія Сметана – засновниця One By One;
  • Ельвіра Гасанова – засновниця Gasanova;
  • та інші лідери ринку.

Для кого цей захід

Форум орієнтований на власників, CEO та топ-менеджерів компаній малого і середнього бізнесу, які шукають інструменти для прориву та трансформації. Окремий фокус події – на підприємцях-початківцях та амбітних професіоналах, які лише готуються до запуску власної справи і прагнуть з перших днів будувати бізнес системно.

Два дні Форуму Підприємців – це не лише концентрована практика від лідерів ринку, а й потужний нетворкінг.

Встигніть забронювати квиток за посиланням.

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Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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