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Главная Актуально Forbes организует масштабный Форум предпринимателей в Киеве

Forbes организует масштабный Форум предпринимателей в Киеве

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Дата публикации 16 июня 2026 16:57
Forbes организует масштабный Форум предпринимателей в Киеве
Форум предпринимателей в Киеве. Фото: Forbes

25–26 июня 2026 года в Киеве состоится Форум предпринимателей от Forbes — одно из крупнейших событий для малого и среднего бизнеса, находящегося в фазе роста, трансформации и масштабирования. Мероприятие этого года пройдет под лозунгом «Бизнес-генератор: зарядись среди своих» и станет настоящим «пунктом несокрушимости» для украинского бизнес-сообщества.

Сегодня большинство компаний в Украине столкнулись с типичным «потолком» развития: маржа падает, старые подходы и стратегии больше не приносят результата, а операционные процессы всё чаще держатся на изнурительном ручном управлении владельцев. Главная цель Форума — помочь предпринимателям выйти из режима «тушения ежедневных пожаров» и преобразовать хаос в четкую, системную компанию.

Практические кейсы вместо теории: кто выступит на Форуме

Программа мероприятия полностью построена на реальных кейсах украинского бизнеса, который не просто выживает, а масштабируется и расширяется. Среди спикеров мероприятия:

  • Ростислав Вовк – соучредитель компании Kormotech;
  • Владимир Многолетний – соучредитель технологической экосистемы Genesis;
  • Василий Хмельницкий — основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка «Белая Церковь»;
  • Лидия Сметана – основательница One By One;
  • Эльвира Гасанова — основательница Gasanova;
  • и другие лидеры рынка.

Для кого предназначено это мероприятие

Форум ориентирован на владельцев, CEO и топ-менеджеров компаний малого и среднего бизнеса, которые ищут инструменты для прорыва и трансформации. Особое внимание в рамках мероприятия уделяется начинающим предпринимателям и амбициозным профессионалам, которые только готовятся к запуску собственного дела и стремятся с первых дней строить бизнес системно.

Два дня Форума предпринимателей — это не только концентрированная практика от лидеров рынка, но и мощный нетворкинг.

Успейте забронировать билет по ссылке.

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Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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