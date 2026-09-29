Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine.

23 вересня у Києві відбувся Форум економічної стійкості Forbes Ukraine. Подія зібрала власників та CEO великих і середніх компаній, урядовців, банкірів та міжнародних інвесторів. Головною темою дискусій стали невідкладні рішення, які допоможуть бізнесу та економіці працювати в умовах посилення російських атак.

Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine.

Економіка під тиском війни

"Україна переглядає прогноз зростання ВВП на 2026 рік з 2,4% до приблизно 0,5–0,6%", – повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Причинами він назвав блокування експорту та руйнування логістики. За підрахунками Мінекономіки, масштаб збитків для бізнесу до кінця 2026 року сягне $10 млрд.

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Уряд працює над додатковими механізмами підтримки підприємців, зокрема доступними кредитами до 1 млрд грн із компенсацією відсоткової ставки в 5,5%, спрощенням регуляторного поля та доступом до державних складських приміщень. Також на столі – ідея створення страхового фонду воєнних ризиків.

Ситуація в окремих секторах залишається критичною:

у вересні був період, коли українська металургія не виплавляла сталь, повідомив голова офісу СЕО групи "Метінвест" Олександр Водовіз. Спроба запустити піч на "Запоріжсталі" тривала 10 годин і обійшлася в $50 млн;

за словами СЕО Kernel Євгена Осипова, експорт зернових упав до 40% від можливого через блокування морських портів та обмежені можливості Дунаю;

CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов зазначив, що для ритейлу 2026 рік складніший за 2022-й. Бізнес адаптує запаси, логістику та розвиває e-commerce.

Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine.

Страхування воєнних ризиків

Для бізнесу та інвесторів страхування воєнних ризиків залишається одним із головних бар’єрів. Томаш Фіала, CEO Dragon Capital, зазначив, що ризик фізичного знищення активів є ключовим, а вартість страхування зростає.

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Заступниця міністра економіки Дарія Марчак повідомила, що модель страхового фонду воєнних ризиків, яка зараз розглядається, коштуватиме бюджету орієнтовно 60 млрд грн, ще стільки ж уряд намагається залучити від міжнародних партнерів.

Держава повинна взяти на себе перший і найскладніший шар воєнного ризику, вважає заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін. Такий механізм має дозволити приватним страховикам працювати з наступними рівнями ризику та запропонувати бізнесу доступніше страхування. Голова правління Експортно-кредитного агентства Руслан Гашев зазначив, що страхування вже поширюється на Харків, Одесу та Чернігівську область.

Фінансування та довіра

Крістіна Мікулова, голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи, наголосила, що гроші для українських проєктів є, але для залучення фінансування потрібен готовий проєкт із фінансовою моделлю.

Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine.

За оцінкою голови профільного комітету ВР Данила Гетманцева, Україна ризикує не отримати від $5 до $20 млрд обіцяної міжнародної допомоги до кінця року.

"Дефіцит – це не гроші, а довіра – партнерів до України та бізнесу до влади, і корупційні скандали останніх місяців їй не сприяють", – вважає він.

Щодо банківської системи, голова НБУ Андрій Пишний запевнив: "Банки мають ресурс, аби поглинути нові шоки від руйнувань і продовжувати фінансувати економіку".

Адаптація бізнесу до нових ризиків

Компанії переходять від реакції на окремі атаки до системної підготовки: інвестують у власну генерацію та накопичувачі, створюють резервні потужності, готують сценарії дій на випадок пошкодження активів і диверсифікують логістику.

За словами Сергія Шакалова, співвласника та генерального директора групи Kness, власна енергетика для бізнесу дедалі більше стає способом забезпечити безперервність роботи.

"Важлива не електроенергія в мережі, важлива електроенергія у вас за лічильником", – сказав він.

У логістиці формується система взаємозамінних коридорів. Сергій Деркач, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, зазначив:

"Море, залізниця, автомобільні переходи та Дунай мають працювати як система взаємних альтернатив. Саме таку модель держава закладає на 10–20 років уперед".

Форум економічної стійкості Forbes Ukraine засвідчив: український бізнес адаптується до нової реальності через диверсифікацію логістики, енергетики, виробництва та фінансування. Ключові запити підприємців – доступне страхування воєнних ризиків, фінансування інвестицій і швидші державні рішення.