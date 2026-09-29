Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine.

23 сентября в Киеве состоялся Форум экономической устойчивости Forbes Ukraine. Мероприятие собрало владельцев и генеральных директоров крупных и средних компаний, правительственных чиновников, банкиров и международных инвесторов. Главной темой дискуссий стали неотложные решения, которые помогут бизнесу и экономике работать в условиях усиления российских атак.

Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine.

Экономика под давлением войны

"Украина пересматривает прогноз роста ВВП на 2026 год с 2,4% до примерно 0,5–0,6%", — сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. В качестве причин он назвал блокирование экспорта и разрушение логистики. По подсчётам Минэкономики, масштаб убытков для бизнеса к концу 2026 года достигнет $10 млрд.

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Правительство работает над дополнительными механизмами поддержки предпринимателей, в частности над доступными кредитами до 1 млрд грн с компенсацией процентной ставки в 5,5%, упрощением регуляторного поля и доступом к государственным складским помещениям. Также на повестке дня — идея создания страхового фонда военных рисков.

Ситуация в отдельных секторах остается критической:

в сентябре был период, когда украинская металлургия не выплавляла сталь, сообщил глава офиса генерального директора группы «Метинвест» Александр Водовиз. Попытка запустить печь на «Запорожстали» длилась 10 часов и обошлась в $50 млн;

по словам генерального директора Kernel Евгения Осипова, экспорт зерновых упал до 40% от возможного из-за блокировки морских портов и ограниченных возможностей Дуная;

CEO Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов отметил, что для ритейла 2026 год будет сложнее, чем 2022-й. Бизнес адаптирует запасы, логистику и развивает электронную коммерцию.

Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine.

Страхование военных рисков

Для бизнеса и инвесторов страхование военных рисков остается одним из главных барьеров. Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, отметил, что риск физического уничтожения активов является ключевым, а стоимость страхования растет.

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Заместитель министра экономики Дарья Марчак сообщила, что модель страхового фонда военных рисков, которая сейчас рассматривается, обойдется бюджету примерно в 60 млрд грн, еще столько же правительство пытается привлечь от международных партнеров.

Государство должно взять на себя первый и самый сложный уровень военного риска, считает заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелигин. Такой механизм должен позволить частным страховщикам работать со следующими уровнями риска и предложить бизнесу более доступное страхование. Председатель правления Экспортно-кредитного агентства Руслан Гашев отметил, что страхование уже распространяется на Харьков, Одессу и Черниговскую область.

Финансирование и доверие

Кристина Микулова, глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка в странах Восточной Европы, подчеркнула, что деньги для украинских проектов есть, но для привлечения финансирования нужен готовый проект с финансовой моделью.

Фото: Сергей Пириев для Forbes Ukraine.

По оценке председателя профильного комитета ВР Даниила Гетманцева, Украина рискует не получить от $5 до $20 млрд обещанной международной помощи до конца года.

"Дефицит — это не деньги, а доверие: партнеров к Украине и бизнеса к власти, и коррупционные скандалы последних месяцев этому не способствуют", — считает он.

Что касается банковской системы, глава НБУ Андрей Пишный заверил: "У банков есть ресурсы, чтобы поглотить новые шоки от разрушений и продолжать финансировать экономику".

Адаптация бизнеса к новым рискам

Компании переходят от реагирования на отдельные атаки к системной подготовке: инвестируют в собственную генерацию и накопители, создают резервные мощности, разрабатывают сценарии действий на случай повреждения активов и диверсифицируют логистику.

По словам Сергея Шакалова, совладельца и генерального директора группы Kness, собственная энергетика для бизнеса всё больше становится способом обеспечить непрерывность работы.

"Важна не электроэнергия в сети, важна электроэнергия у вас за счетчиком", — сказал он.

В логистике формируется система взаимозаменяемых коридоров. Сергей Деркач, первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, отметил:

"Море, железная дорога, автомобильные переправы и Дунай должны работать как система взаимных альтернатив. Именно такую модель государство закладывает на 10–20 лет вперёд".

Форум экономической устойчивости Forbes Ukraine показал: украинский бизнес адаптируется к новой реальности за счет диверсификации логистики, энергетики, производства и финансирования. Ключевые запросы предпринимателей — доступное страхование военных рисков, финансирование инвестиций и более оперативные решения со стороны государства.