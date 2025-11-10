Відео
Головна Актуально Фундація 03:00 навчає незрячих готувати каву і відкриває професію

Фундація 03:00 навчає незрячих готувати каву і відкриває професію

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:15
Оновлено: 16:35
Як Фундація 03:00 навчає незрячих готувати каву і відкриває для них нову професію
Приготування кави. Фото ілюстративне: Pexels

Фундація 03:00 відкриває ще одну професію для незрячих — бариста. У Києві стартував Інтенсив незрячих барист — навчання, у якому шестеро людей з порушеннями зору опановують ремесло приготування кави. Вони вчаться на професійному обладнанні, під керівництвом досвідчених тренерів і вже зовсім скоро розпочнуть стажування у столичних кав’ярнях.

Ініціатива стала продовженням місії Фундації 03:00 — створювати можливості там, де раніше суспільство будувало бар’єри.

Від ідеї до практики

Ідея з’явилася під час оновлення експозиції Музею у темряві "Третя після опівночі". Там завжди пригощали відвідувачів кавою з автомата, але в якийсь момент цей процес вирішили зробити ще більш теплим та справжнім. Так і з’явилася гіпотеза: а чи можуть незрячі готувати каву на професійному обладнанні? 

"До ініціативи долучилася школа Custom Coffee school, і разом ми перевірили це на практиці. Виявилось — можуть. І навіть без додаткових пристроїв. Головне — тренування і практика", — каже креативний директор Фундації 03:00 Павло Сусляков. 

Крім навчання від Custom Coffee School, свій досвід передають й баристи з різних київських кав’ярень. Вони також проводять тренування для учасників, показують свої техніки та діляться практичними досвідом. Так незрячі опановують різні підходи до приготування кави, а баристи спостерігають за тим, як учасники впевнено виконують кожен рух. І ця взаємодія руйнує бар’єри і показує, що вже зовсім скоро незрячих барист можна буде зустріти у кав’ярнях міста.

Головний тренер Custom Coffee School Андрій Пустовіт навчав незрячих барист робити каву без жодних додаткових пристроїв. Учасники тренують м’язову пам’ять рухів: дозування молока, нахил чашки, силу натискання під час пресування кави. 

Тренери також відзначають, що учасники швидко опановують техніку і вже готують смачні капучино, які знайдеш не у всіх кав'ярнях.

Зараз триває практичний етап навчання. Кожен учасник має приготувати сто порцій капучино під наглядом досвідчених тренерів-барист із різних київських кав’ярень, щоб рухи стали автоматичними, а процес відчувався інтуїтивно. 

До кінця листопада учасники завершать навчання і розпочнуть стажування у київських кав’ярнях. Партнери вже погодилися прийняти їх у свої команди для стажування.

"Для Фундації 03:00 це лише перший пілот, у планах розширити навчання і запросити до нього учасників і з інших міст. Уже зараз до нас звертаються кав’ярні, які готові працевлаштовувати незрячих барист, і люди, які готові навчатися", — розповідає керівниця Фундації 03:00 Аліна Марненко.  

Фундація 03:00 — це благодійна організація, яка створює можливості для незрячих у сферах культури, праці, спорту та повсякденному житті. Найвідоміша ініціатива — Музей у темряві "Третя після опівночі" у Києві та Львові, де гідами є незрячі, а всі екскурсії відбуваються у повній темряві. 

робота українці Україна кава благодійність зір
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
