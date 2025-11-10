Как Фундация 03:00 учит незрячих готовить кофе и открывает для них новую профессию

Приготовление кофе. Фото иллюстративное: Pexels

Фонд 03:00 открывает еще одну профессию для незрячих — бариста. В Киеве стартовал Интенсив незрячих барист — обучение, в котором шесть человек с нарушениями зрения осваивают ремесло приготовления кофе. Они учатся на профессиональном оборудовании, под руководством опытных тренеров, и уже совсем скоро начнут стажировку в столичных кофейнях.

Инициатива стала продолжением миссии Фонда 03:00 — создавать возможности там, где раньше общество строило барьеры.

От идеи до практики

Идея появилась во время обновления экспозиции Музея в темноте "Третья после полуночи". Там всегда угощали посетителей кофе из автомата, но в какой-то момент этот процесс решили сделать еще более теплым и настоящим. Так и появилась гипотеза: а могут ли незрячие готовить кофе на профессиональном оборудовании?

"К инициативе присоединилась школа Custom Coffee school, и вместе мы проверили это на практике. Оказалось — могут. И даже без дополнительных устройств. Главное — тренировки и практика", — говорит креативный директор Фундации 03:00 Павел Сусляков.

Кроме обучения от Custom Coffee School, свой опыт передают и баристы из разных киевских кофеен. Они также проводят тренировки для участников, показывают свои техники и делятся практическим опытом. Так незрячие осваивают различные подходы к приготовлению кофе, а баристы наблюдают за тем, как участники уверенно выполняют каждое движение. И это взаимодействие разрушает барьеры и показывает, что уже совсем скоро незрячих барист можно будет встретить в кофейнях города.

Главный тренер Custom Coffee School Андрей Пустовит учил незрячих барист делать кофе без дополнительных устройств. Участники тренируют мышечную память движений: дозировка молока, наклон чашки, силу нажатия во время прессования кофе.

Тренеры также отмечают, что участники быстро осваивают технику и уже готовят вкусные капучино, которые найдешь не во всех кофейнях.

Сейчас продолжается практический этап обучения. Каждый участник должен приготовить сто порций капучино под наблюдением опытных тренеров-барист из разных киевских кофеен, чтобы движения стали автоматическими, а процесс ощущался интуитивно.

До конца ноября участники завершат обучение и начнут стажировку в киевских кофейнях. Партнеры уже согласились принять их в свои команды для стажировки.

"Для Фундации 03:00 это только первый пилот, в планах расширить обучение и пригласить к нему участников и из других городов. Уже сейчас к нам обращаются кофейни, которые готовы трудоустраивать незрячих барист, и люди, которые готовы учиться", — рассказывает руководитель Фундации 03:00 Алина Марненко.

Фундация 03:00 — это благотворительная организация, которая создает возможности для незрячих в сферах культуры, труда, спорта и повседневной жизни. Самая известная инициатива — Музей в темноте "Третья после полуночи" в Киеве и Львове, где гидами являются незрячие, а все экскурсии проходят в полной темноте.