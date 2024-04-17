Фундація Дім Рональда МакДональда надала понад 40 млн грн допомоги для українців

Родина в сімейній кімнаті Рональда МакДональда. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні у 2023 році надала допомоги на понад 40 млн гривень. Вони були виділені на підтримку українських сімей.

Сімейні кімнати

Фундація планує побудувати на території лікарні "Охматдит" Дім Рональда МакДональда, аби хворі діти не розлучалися з батьками під час лікування.

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Дім Рональда МакДональда. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Там буде облаштовано 50 окремих кімнат з санвузлами та душовими, а загальні приміщення передбачають простору залу, сучасну кухню, дитячу кімнату з іграшками, бібліотеку.

Дім Рональда МакДональда. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Він буде розроблений з урахуванням умов безбар'єрності та з укриттям. Сім’ї зможуть жити там стільки, скільки потребуватимуть під час тривалого лікування або медичного огляду.

Жінка з дитиною в сімейній кімнаті. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

За порядок та надання підтримки стежить спеціальна команда адміністраторів. Проживання та користування послугами для сімей є безоплатним.

Програма дає змогу батькам бути поруч із дітьми в лікарні, щороку заощаджуючи мільйони гривень на проживанні й харчуванні. У всьому світі завдяки меценатам збудовано та утримуються майже 400 таких Домів, з них 100 — у Європі. В Україні він стане першим.

Водночас в лікарнях Вінниці, Києва, Львова, Сум та Рівного є сімейні кімнати Рональда МакДональда, які минулого року відвідали понад 80 тисяч разів.

Також було реалізовано навчальний курс у Львівському національному медичному університеті імені Д. Галицького для майбутніх лікарів і проведено конференцію з сімейно орієнтованої медицини для прогресивної медичної спільноти.

Допомога прифронтовим містам

Крім того, представники фундації роздали ще 99 700 продуктових наборів для потерпілих у прифронтових районах та 27 видів важливого медичного обладнання для дитячих лікарень.

Надане медичне обладнання. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Надане медичне обладнання. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Там наголошують, що якісне та сучасне медобладнання — порятунок маленьких життів в умовах війни, адже умови війни, стрес та обмежений доступ до медичної допомоги в прифронтових регіонах призводять до збільшення захворюваності серед дітей.

Продуктові набори. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Продуктові набори. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Продуктові набори. Фото: Фундація Дім Рональда МакДональда

Це сприятиме поліпшенню якості надання медичних послуг і допоможе дітям одужувати ефективніше.