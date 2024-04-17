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Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев

17 апреля 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев
Семья в семейной комнади Рональда МакДональда. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине в 2023 году оказал помощь на более чем 40 млн гривен. Они были выделены для поддержки украинских семей.

Семейные комнаты

Фонд планирует построить на территории больницы "Охматдет" Дом Рональда МакДональда, чтобы больные дети не расставались с родителями во время лечения.

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Дом Рональда МакДональда. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда

Там будут обустроены 50 отдельных комнат с санузлами и душевыми, а общие помещения предусматривают просторный зал, современную кухню, детскую комнату с игрушками, библиотеку.

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Дом Рональда МакДональда. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда

Он будет разработан с учетом условий безбарьерности и укрытия. Семьи смогут жить там столько, сколько будут нуждаться во время длительного лечения или медицинского осмотра.

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Женщина с ребенком в семейной комнате. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда

За порядок и предоставление поддержки следит специальная команда администраторов. Проживание и пользование услугами для семей бесплатно.

Программа позволяет родителям быть рядом с детьми в больнице, ежегодно экономя миллионы гривен на проживании и питании. Во всем мире благодаря меценатам построено и содержится около 400 таких Домов, из них 100 — в Европе. В Украине он станет первым.

В больницах Винницы, Киева, Львова, Сум и Ровно есть семейные комнаты Рональда МакДональда, которые в прошлом году посетили более 80 тысяч раз.

Также был реализован учебный курс во Львовском национальном медицинском университете имени Д. Галицкого для будущих врачей и проведена конференция по семейно ориентированной медицине для прогрессивного медицинского сообщества.

Помощь прифронтовым городам

Кроме того, представители фонда раздали еще 99 700 продуктовых наборов для пострадавших в прифронтовых районах и 27 видов важного медицинского оборудования для детских больниц.

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Предоставленое медицинское оборудование. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда
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Предоставленое медицинское оборудование. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда

Там подчеркивают, что качественное и современное медоборудование — спасение маленьких жизней в условиях войны, ведь условия войны, стресс и ограниченный доступ к медицинской помощи в прифронтовых регионах приводят к увеличению заболеваемости среди детей.

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Продуктовые наборы. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда
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Продуктовые наборы. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда
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Продуктовые наборы. Фото: Фонд Дом Рональда МакДональда

Это будет способствовать улучшению качества предоставления медицинских услуг и поможет детям поправляться более эффективно.

Киев
дети
болезнь
семья
война в Украине
Охматдет

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