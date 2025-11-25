Центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі "Місто Добра" святкує другий рік роботи.

"Місто Добра". Фото: пресслужба

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн: центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі святкує другий рік роботи.

Один із найбільших в Україні центрів допомоги дітям у кризових обставинах — "Місто Добра" — відзначає два роки роботи. Це простір, де під одним дахом поєднані шелтер для жінок і дітей, найбільший в Україні дитячий хоспіс "Дім метеликів", реабілітаційні програми, центр каністерапії та майстерня підтримки матерів "Мама шиє". Тут щодня рятують життя, повертають тепло й стають родиною для тих, хто її втратив.

Голова Правління "Фундації Течія" Юна Чейс. Фото: пресслужба





Два роки центр працює й завдяки партнерській підтримці "Фундації Течія" підприємця Олега Крота. Під час повномасштабної війни фонд закриває критично важливі потреби хоспісу: обладнання, витратні матеріали, ліки, спеціальне харчування. Загалом допомога вже перевищила 7 мільйонів гривень.

Голова Правління "Фундації Течія" Юна Чейс наголосила під час візиту:

"Ми сьогодні в гостях у Місті Добра, у наших партнерів. Це дійсно унікальне місце. На мою думку, немає аналогів в Україні саме з точки зору такої турботи, теплоти і дійсно родинного затишку, яке створює вся команда цього центру для дітей, для матусь, для родин, які тут опинилися".

У "Місті Добра" живуть діти, чиї долі вражають до сліз.

"Місто Добра": центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі. Фото: пресслужба

Мишко — малюк із наростаючою гідроцефалією. Він міг би померти без правильно встановленого шунта. Місто Добра домовилося про приїзд нейрохірурга, потрібну систему закупили за підтримки партнерів, і хлопчик отримав шанс жити без болю.

Оленка — дівчинка, яка не чує і не бачить, але впевнено робить свої перші кроки, коли її беруть за ручку. Їй лише рік. Тут її вчать орієнтуватися у світі, якого вона не може побачити.

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Костя — хлопчик, евакуйований з окупованої частини Херсонщини. Без батьків, без дому. В "Місті Добра" він отримав реабілітацію і місце, де вперше відчув себе у безпеці.

Є й важкі історії паліативних дітей. Сергійко, який врятував друга від утоплення, а сам пробув 15 хвилин під водою. Він вижив, але отримав тяжке ураження мозку. Захист, догляд і любов тут — це все, що дозволяє хлопцю боротися щодня.

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко говорить:

"Сьогодні в нас свято, і ми дуже раді, що приїхала "Фундація Течія". Вони — наші добрі чарівники. Добро, яке ми робимо разом, — це життя дітей у "Домі метеликів", це підтримка сиріт, дітей з невиліковними діагнозами, дітей, які знайшли тут свій дім. Це більше, ніж допомога — це підтримка серця. Ми називаємо це "серце до серця"".

Під час екскурсії гостям показали операційний блок, де вже планують проводити операції на місці, щоб не везти тяжких дітей сотні кілометрів. Показали реабілітаційні зони, каністерапію, майстерні та кімнати, де діти вперше після трагедій можуть просто бути дітьми.

"Незалежно від того, що ми модернізуємо лікарні та допомагаємо військовим, — сказала Юна Чейс, — підтримка дітей завжди була й буде нашим сталим пріоритетом".

За два роки 118 дітей із "Міста Добра" вже отримали сім’ю. А сотні — шанс на життя, турботу і безпеку.