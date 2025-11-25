Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально "Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 00:20
Оновлено: 00:20
Центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі "Місто Добра" святкує другий рік роботи.
"Місто Добра". Фото: пресслужба

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн: центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі святкує другий рік роботи.

Один із найбільших в Україні центрів допомоги дітям у кризових обставинах — "Місто Добра" — відзначає два роки роботи. Це простір, де під одним дахом поєднані шелтер для жінок і дітей, найбільший в Україні дитячий хоспіс "Дім метеликів", реабілітаційні програми, центр каністерапії та майстерня підтримки матерів "Мама шиє". Тут щодня рятують життя, повертають тепло й стають родиною для тих, хто її втратив.

Реклама
Читайте також:
"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 1
Голова Правління "Фундації Течія" Юна Чейс. Фото: пресслужба


 
Два роки центр працює й завдяки партнерській підтримці "Фундації Течія" підприємця Олега Крота. Під час повномасштабної війни фонд закриває критично важливі потреби хоспісу: обладнання, витратні матеріали, ліки, спеціальне харчування. Загалом допомога вже перевищила 7 мільйонів гривень.

Голова Правління "Фундації Течія" Юна Чейс наголосила під час візиту:
"Ми сьогодні в гостях у Місті Добра, у наших партнерів. Це дійсно унікальне місце. На мою думку, немає аналогів в Україні саме з точки зору такої турботи, теплоти і дійсно родинного затишку, яке створює вся команда цього центру для дітей, для матусь, для родин, які тут опинилися".

У "Місті Добра" живуть діти, чиї долі вражають до сліз.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 2
"Місто Добра": центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі. Фото: пресслужба

Мишко — малюк із наростаючою гідроцефалією. Він міг би померти без правильно встановленого шунта. Місто Добра домовилося про приїзд нейрохірурга, потрібну систему закупили за підтримки партнерів, і хлопчик отримав шанс жити без болю. 

Оленка — дівчинка, яка не чує і не бачить, але впевнено робить свої перші кроки, коли її беруть за ручку. Їй лише рік. Тут її вчать орієнтуватися у світі, якого вона не може побачити.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 3
Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Костя — хлопчик, евакуйований з окупованої частини Херсонщини. Без батьків, без дому. В "Місті Добра" він отримав реабілітацію і місце, де вперше відчув себе у безпеці.

Є й важкі історії паліативних дітей. Сергійко, який врятував друга від утоплення, а сам пробув 15 хвилин під водою. Він вижив, але отримав тяжке ураження мозку. Захист, догляд і любов тут — це все, що дозволяє хлопцю боротися щодня.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 4
Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко говорить:
"Сьогодні в нас свято, і ми дуже раді, що приїхала "Фундація Течія". Вони — наші добрі чарівники. Добро, яке ми робимо разом, — це життя дітей у "Домі метеликів", це підтримка сиріт, дітей з невиліковними діагнозами, дітей, які знайшли тут свій дім. Це більше, ніж допомога — це підтримка серця. Ми називаємо це "серце до серця"".

Під час екскурсії гостям показали операційний блок, де вже планують проводити операції на місці, щоб не везти тяжких дітей сотні кілометрів. Показали реабілітаційні зони, каністерапію, майстерні та кімнати, де діти вперше після трагедій можуть просто бути дітьми.

"Незалежно від того, що ми модернізуємо лікарні та допомагаємо військовим, — сказала Юна Чейс, — підтримка дітей завжди була й буде нашим сталим пріоритетом".

За два роки 118 дітей із "Міста Добра" вже отримали сім’ю. А сотні — шанс на життя, турботу і безпеку.

Чернівці благодійність волонтерство Течія фундація Крот Олег
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації