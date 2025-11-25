Видео
Видео

Главная Актуально "Фундация Течия" поддержала "Город Добра" на 7 млн грн

"Фундация Течия" поддержала "Город Добра" на 7 млн грн

Дата публикации 25 ноября 2025 00:20
обновлено: 00:20
Центр для сирот, тяжелобольных детей и мам в кризисе "Город Добра" празднует второй год работы.
"Город Добра". Фото: пресслужба

"Фундация Течия" поддержала "Город Добра" на 7 млн грн: центр для сирот, тяжелобольных детей и мам в кризисе празднует второй год работы.

Один из крупнейших в Украине центров помощи детям в кризисных обстоятельствах — "Город Добра" - отмечает два года работы. Это пространство, где под одной крышей объединены шелтер для женщин и детей, крупнейший в Украине детский хоспис "Дом бабочек", реабилитационные программы, центр канистерапии и мастерская поддержки матерей "Мама шьет". Здесь ежедневно спасают жизни, возвращают тепло и становятся семьей для тех, кто ее потерял.


"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 1
Председатель Правления "Фонда Течия" Юна Чейс. Фото: пресслужба


Два года центр работает и благодаря партнерской поддержке "Фундации Течия" предпринимателя Олега Крота. Во время полномасштабной войны фонд закрывает критически важные потребности хосписа: оборудование, расходные материалы, лекарства, специальное питание. В целом помощь уже превысила 7 миллионов гривен.

Председатель Правления "Фонда Течия" Юна Чейс отметила во время визита:
"Мы сегодня в гостях в Городе Добра, у наших партнеров. Это действительно уникальное место. По моему мнению, нет аналогов в Украине именно с точки зрения такой заботы, теплоты и действительно семейного уюта, который создает вся команда этого центра для детей, для мам, для семей, которые здесь оказались".

В "Городе Добра" живут дети, чьи судьбы поражают до слез.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 2
"Город Добра": центр для сирот, тяжелобольных детей и мам в кризисе. Фото: пресслужба

Миша — малыш с нарастающей гидроцефалией. Он мог бы умереть без правильно установленного шунта. Город Добра договорился о приезде нейрохирурга, нужную систему закупили при поддержке партнеров, и мальчик получил шанс жить без боли.

Леночка — девочка, которая не слышит и не видит, но уверенно делает свои первые шаги, когда ее берут за ручку. Ей всего год. Здесь ее учат ориентироваться в мире, который она не может увидеть.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 3
Основательница "Города Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Костя — мальчик, эвакуированный из оккупированной части Херсонщины. Без родителей, без дома. В "Городе Добра" он получил реабилитацию и место, где впервые почувствовал себя в безопасности.

Есть и тяжелые истории паллиативных детей. Сережа, который спас друга от утопления, а сам пробыл 15 минут под водой. Он выжил, но получил тяжелое поражение мозга. Защита, уход и любовь здесь - это все, что позволяет парню бороться каждый день.

"Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн - фото 4
Основательница "Города Добра" Марта Левченко. Фото: пресслужба

Основательница "Города Добра" Марта Левченко говорит:
"Сегодня у нас праздник, и мы очень рады, что приехала "Фундация Течия". Они - наши добрые волшебники. Добро, которое мы делаем вместе, — это жизнь детей в "Доме бабочек", это поддержка сирот, детей с неизлечимыми диагнозами, детей, которые нашли здесь свой дом. Это больше, чем помощь — это поддержка сердца. Мы называем это "сердце к сердцу"".

Во время экскурсии гостям показали операционный блок, где уже планируют проводить операции на месте, чтобы не везти тяжелых детей сотни километров. Показали реабилитационные зоны, канистерапию, мастерские и комнаты, где дети впервые после трагедий могут просто быть детьми.

"Независимо от того, что мы модернизируем больницы и помогаем военным, — сказала Юна Чейс, — поддержка детей всегда была и будет нашим постоянным приоритетом".

За два года 118 детей из "Города Добра" уже получили семью. А сотни — шанс на жизнь, заботу и безопасность.

Черновцы благотворительность волонтерство Течение фонд Крот Олег
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
