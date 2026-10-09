Знайти підтримку: фонд Future for Ukraine презентував програму Mental Health, мета якої психологічне відновлення для родин ветеранів

Программа Mental Health. Фото: Future for Ukraine.

Повернення ветерана до цивільного життя — це шлях, який разом із ним проходить його родина. Після бойового досвіду людині може знадобитися час, щоб звикнути до нового ритму життя, побуту та близьких стосунків.

Щоб підтримати родини захисників на цьому шляху, фонд Future for Ukraine запустив програму психологічної підтримки для ветеранів та їхніх близьких — "Ментальне здоров’я постраждалих від війни" (Mental Health). Першим етапом знайомства з програмою стала виїзна зустріч фахівців проєкту та ветеранів ГО Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський Корпус" у заміському комплексі Shelest, у якій взяли участь ветерани, їхні дружини, а також вдови полеглих захисників.

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Учасниці виїзної зустрічі — дружини ветеранів і полеглих захисників. Фото: Future for Ukraine.

Упродовж трьох днів у затишному заміському комплексі посеред лісу родини мали змогу перезавантажитися, побути серед своїх та з користю провести час. Учасникам презентували безоплатну програму психологічної допомоги, яка передбачає 16 індивідуальних та 3 сімейні онлайн-консультації для ветеранів і їхніх дружин, а також 13 індивідуальних онлайн-консультацій для дружин загиблих захисників. Завданням виїзного заходу було познайомити учасників із програмою та командою психологів, щоб вони могли обрати фахівця для подальшої роботи онлайн.

"Ми працюємо не лише з ветераном, а й із його близькою людиною. Адже сім’я — це система, у якій зміни, що відбуваються з однією людиною, впливають на всіх. Знайомство з програмою в такому невимушеному форматі допомагає відкритися та зробити перший крок до відновлення у супроводі фахівців", — пояснює лідерка програми Mental Health Анна Грубая.

Після знайомства з психологами учасники розділилися на мінігрупи: ветерани та їхні дружини та дружини полеглих захисників. Для кожної з груп була презентована програма а також проведені перші активності з психологами.

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Лідерка програми Mental Health Анна Грубая та команда психологів. Фото: Future for Ukraine.

Серед учасників — ветеран Третього армійського корпусу Іван та його дружина Інна.

Іван — оптиміст за вдачею, який звик самостійно справлятися з життєвими випробуваннями. На зустріч він прийшов заради дружини.

"Я тут більше заради дружини, їй потрібна ця ментальна підтримка. Поки я був на лікуванні, операціях, вона оберігала мій спокій", — каже Іван.

Учасниці виїзної зустрічі — дружини ветеранів і полеглих захисників. Фото: Future for Ukraine.

Для Інни ж мати підтримку спільноти та фахівців украй важливо.

"Страшно, коли ти чекаєш сам на сам із тишею і немає з ким поговорити. Чекати тижнями на той плюс у повідомленні чи його дзвінок, коли він вийде з позицій, — це було найскладніше. Я рада бути серед тих, кому близькі мої переживання":, — зізнається дружина ветерана.

Між терапевтичною взаємодією учасники займалися творчістю, пройшли чайну церемонію та насолоджувалися часом на природі разом з родиною. А ввечері всі зібралися на спільну вечерю, яку завершили спілкуванням біля багаття.

У перерві між заняттями з психологами учасники долучилися до чайної церемонії. Фото: Future for Ukraine.

Для ветерана Сергія, який у 2022 році обороняв "Азовсталь" та провів у російському полоні чотири роки, такі заходи — важлива частина соціалізації. Тут він може бути серед людей, яким близький досвід війни та які розуміють потребу в підтримці після полону. Невимушений формат зустрічі допоміг Сергію зробити перший крок до подальшої роботи з психологом.

До підтримки ветеранів та їхніх родин також долучився бренд Sisters’ Aroma, який підготував косметичні подарунки для учасників. Комфортне розміщення забезпечив заміський комплекс Shelest.

Підтримка, яка продовжується після зустрічі

Після ретриту всі 24 учасники продовжать безоплатну роботу з психологами онлайн. Для ветеранів та їхніх дружин програма передбачає індивідуальні зустрічі й сімейні консультації, спрямовані на взаєморозуміння та спільну адаптацію після повернення з фронту.

Дружини полеглих захисників отримуватимуть індивідуальну підтримку в проживанні горя та адаптації до життя після втрати. Робота з фахівцями враховуватиме особистий досвід, актуальні потреби та темп кожної людини.

Банана — сертифікована собака для каністерапії, різновиду терапії за участю тварин. Фото: Future for Ukraine.

"Психологічна підтримка допомагає зміцнювати стосунки та краще розуміти потреби одне одного. Це не лише про подолання наслідків війни, а й про збереження родини, яка є важливою опорою для ветерана. Підтримка ментального здоров’я ветеранів та їхніх близьких - це внесок у стійкість українських родин, успішну реінтеграцію ветеранів у цивільне життя та майбутнє країни", — зазначила керівниця проєкту "Центр підтримки сімей "Родини"" ГО Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус" Іванна Бабій.

Для українських родин, які відвідали захід, це був перший крок до системного психологічного відновлення й підтримки.

Програма психологічної підтримки родин ветеранів реалізується за сприяння Pfizer Foundation.

Нагадаємо, що раніше фонд Future for Ukraine підписав меморандум про співпрацю з ГО Всеукраїнське об’єднання "Ветеранський корпус" у межах благодійної програми "Ментальне здоров’я постраждалих від війни", щоб спільно розробляти та впроваджувати дієві рішення для підтримки ветеранів та їхніх родин.