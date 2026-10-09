Получить поддержку: фонд Future for Ukraine представил программу Mental Health, направленную на психологическое восстановление семей ветеранов

Программа Mental Health. Фото: Future for Ukraine.

Возвращение ветерана к гражданской жизни — это путь, который вместе с ним проходит его семья. После боевого опыта человеку может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни, быту и близким отношениям.

Чтобы поддержать семьи защитников на этом пути, фонд Future for Ukraine запустил программу психологической поддержки для ветеранов и их близких — "Психическое здоровье пострадавших от войны" (Mental Health). Первым этапом знакомства с программой стала выездная встреча специалистов проекта и ветеранов общественной организации "Всеукраинское объединение "Ветеранарский Корпу"" в загородном комплексе Shelest, в которой приняли участие ветераны, их жены, а также вдовы погибших защитников.

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Участницы выездной встречи — жены ветеранов и павших защитников. Фото: Future for Ukraine.

В течение трех дней в уютном загородном комплексе посреди леса семьи смогли перезагрузиться, побыть среди своих и с пользой провести время. Участникам представили бесплатную программу психологической помощи, которая предусматривает 16 индивидуальных и 3 семейные онлайн-консультации для ветеранов и их жен, а также 13 индивидуальных онлайн-консультаций для жен погибших защитников. Целью выездного мероприятия было познакомить участников с программой и командой психологов, чтобы они могли выбрать специалиста для дальнейшей работы онлайн.

"Мы работаем не только с ветераном, но и с его близким человеком. Ведь семья — это система, в которой изменения, происходящие с одним человеком, влияют на всех. Знакомство с программой в таком непринужденном формате помогает раскрыться и сделать первый шаг к восстановлению под сопровождением специалистов", — объясняет руководительница программы Mental Health Анна Грубая.

После знакомства с психологами участники разделились на мини-группы: ветераны и их супруги, а также супруги погибших защитников. Для каждой из групп была представлена программа, а также проведены первые занятия с психологами.

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Руководительница программы Mental Health Анна Грубая и команда психологов. Фото: Future for Ukraine.

Среди участников — ветеран Третьего армейского корпуса Иван и его жена Инна.

Иван — оптимист по натуре, привыкший самостоятельно справляться с жизненными испытаниями. На встречу он пришел ради жены.

"Я здесь в основном ради жены, ей нужна эта психологическая поддержка. Пока я был на лечении, на операциях, она заботилась о моем душевном спокойствии", — говорит Иван.

Участницы выездной встречи — жены ветеранов и павших защитников. Фото: Future for Ukraine.

Для Инны же поддержка сообщества и специалистов крайне важна.

"Страшно, когда ты остаёшься наедине с тишиной и не с кем поговорить. Ждать неделями того "плюса" в сообщении или его звонка, когда он выйдет с позиций, — это было самым сложным. Я рада быть среди тех, кому близки мои переживания", — признается жена ветерана.

В перерывах между терапевтическими сессиями участники занимались творчеством, провели чайную церемонию и наслаждались временем на природе вместе с семьей. А вечером все собрались на совместный ужин, который завершился общением у костра.

В перерыве между занятиями с психологами участники приняли участие в чайной церемонии. Фото: Future for Ukraine.

Для ветерана Сергея, который в 2022 году защищал "Азовсталь" и провёл в российском плену четыре года, такие мероприятия — важная часть социализации. Здесь он может находиться среди людей, которым близок опыт войны и которые понимают потребность в поддержке после плена. Непринужденный формат встречи помог Сергею сделать первый шаг к дальнейшей работе с психологом.

К поддержке ветеранов и их семей также присоединился бренд Sisters’ Aroma, который подготовил косметические подарки для участников. Комфортное размещение обеспечил загородный комплекс Shelest.

Поддержка, которая продолжается после встречи

После ретрита все 24 участника продолжат бесплатную работу с психологами в онлайн-формате. Для ветеранов и их жен программа предусматривает индивидуальные встречи и семейные консультации, направленные на взаимопонимание и совместную адаптацию после возвращения с фронта.

Жены погибших защитников будут получать индивидуальную поддержку в преодолении горя и адаптации к жизни после утраты. Работа со специалистами будет учитывать личный опыт, актуальные потребности и темп каждого человека.

Банана — сертифицированная собака для канистерапии, разновидности терапии с участием животных. Фото: Future for Ukraine.

"Психологическая поддержка помогает укреплять отношения и лучше понимать потребности друг друга. Речь идет не только о преодолении последствий войны, но и о сохранении семьи, которая является важной опорой для ветерана. Поддержка психического здоровья ветеранов и их близких — это вклад в устойчивость украинских семей, успешную реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь и будущее страны", — отметила руководительница проекта "Центр поддержки семей "Родины"" ОО "Всеукраинское объединение "Ветераны"" Иванна Бабий.

Для украинских семей, посетивших мероприятие, это был первый шаг к системному психологическому восстановлению и поддержке.

Программа психологической поддержки семей ветеранов реализуется при содействии Pfizer Foundation.

Напомним, что ранее фонд Future for Ukraine подписал меморандум о сотрудничестве с ОО "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус" в рамках благотворительной программы "Психическое здоровье пострадавших от войны", чтобы совместно разрабатывать и внедрять эффективные решения для поддержки ветеранов и их семей.