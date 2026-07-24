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Головна Актуально Future for Ukraine відкриває програму психологічної допомоги для постраждалих від війни

Future for Ukraine відкриває програму психологічної допомоги для постраждалих від війни

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 13:24
Future for Ukraine запускає програму психологічної допомоги постраждалим від війни
Програма психологічної допомоги. Фото: Future for Ukraine.

Благодійний фонд Future for Ukraine оголосив про запуск нової програми "Ментальне здоров'я постраждалих від війни", яка реалізовуватиметься в межах напряму "Медична допомога".

У фонді зазначають, що через повномасштабну війну мільйони українців потребують професійної психологічної підтримки. Водночас багато людей не можуть отримати її через високу вартість послуг, нестачу спеціалістів та нерівномірну доступність допомоги в різних регіонах країни.

Першим партнером програми стала громадська організація "Ветеранський корпус". Спільно сторони працюватимуть над тим, щоб ветерани та їхні родини могли безоплатно отримувати комплексну психологічну підтримку.

Хто може скористатися програмою

Допомога доступна для:

  • ветеранів та ветеранок;
  • членів їхніх родин;
  • сімей загиблих Захисників і Захисниць України;
  • інших людей, які пережили травматичний досвід, пов'язаний із війною.

Програма покликана допомогти учасникам подолати психологічні наслідки війни, відновити емоційний стан, зміцнити внутрішню стійкість і повернутися до повноцінного життя.

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Яку допомогу можна отримати

Future for Ukraine відкриває програму психологічної допомоги для постраждалих від війни
Програма психологічної допомоги. Фото: Future for Ukraine.

Учасникам програми надаватимуть:

  • індивідуальні та групові консультації психологів;
  • кризову психологічну підтримку;
  • психологічний супровід для сімей;
  • заходи із соціальної адаптації.

психологічна допомога Future for Ukraine постраждалі
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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