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Главная Актуально Future for Ukraine запускает программу психологической помощи для пострадавших от войны

Future for Ukraine запускает программу психологической помощи для пострадавших от войны

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:24
Future for Ukraine запускает программу психологической помощи пострадавшим от войны
Программа психологической помощи. Фото: Future for Ukraine.

Благотворительный фонд Future for Ukraine объявил о запуске новой программы "Психическое здоровье пострадавших от войны", которая будет реализовываться в рамках направления "Медицинская помощь".

В фонде отмечают, что из-за полномасштабной войны миллионы украинцев нуждаются в профессиональной психологической поддержке. В то же время многие люди не могут получить ее из-за высокой стоимости услуг, нехватки специалистов и неравномерной доступности помощи в разных регионах страны.

Первым партнером программы стала общественная организация "Ветеранский корпус". Стороны будут совместно работать над тем, чтобы ветераны и их семьи могли бесплатно получать комплексную психологическую поддержку.

Кто может воспользоваться программой

Помощь доступна для:

  • ветеранов и ветеранок;
  • членов их семей;
  • семей погибших защитников и защитниц Украины;
  • других людей, переживших травматический опыт, связанный с войной.

Программа призвана помочь участникам преодолеть психологические последствия войны, восстановить эмоциональное состояние, укрепить внутреннюю стойкость и вернуться к полноценной жизни.

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Программа психологической помощи. Фото: Future for Ukraine.

Участникам программы будут предоставляться:

  • индивидуальные и групповые консультации психологов;
  • кризисную психологическую поддержку;
  • психологическое сопровождение для семей;
  • мероприятия по социальной адаптации.

психологическая помощь Future for Ukraine пострадавшие
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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