Прокуратура втретє намагається арештувати понад 2300 вагонів Полтавського ГЗК

Вагони Полтавського ГЗК. Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс генерального прокурора втретє подав до суду клопотання про арешт 2382 напіввагонів, що є у власності Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та використовуються для доставляння продукції до портів та західних кордонів України. Розгляд клопотання, аналогічного двом попереднім, заплановано на 9:00 26 вересня слідчим суддею Юлією Головко.

Про це йдеться у повідомленні дочірнього підприємства групи Ferrexpo, опублікованому у Facebook у середу, 25 вересня.

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Арешт вагонів Полтавського ГЗК — розвиток подій

На комбінаті нагадали, що в жовтні 2023 року Київський апеляційний суд за ініціативою прокурорів ОГП та слідчих Державного бюро розслідувань вирішив арештувати зазначені вагони, заборонивши їх використання, відчуження та розпорядження ними. Причини — збереження речових доказів на час слідства та подальша спеціальна конфіскація у кримінальному провадженні щодо ймовірного незаконного збуту нефракційного відсіву в період 2019-2021 років.

У квітні 2024 року Печерський райсуд скасував заборону на використання вагонів, визнавши її необґрунтованою, однак залишив у силі заборону на відчуження вагонів. У Полтавському ГЗК оцінили збитки компанії за час дії заборони використання вагонів у 103,3 мільйона гривень.

У травні ОГП подав друге клопотання щодо заборони використання напіввагонів Полтавського ГЗК, аналогічне першому. Фактично йдеться про повторне накладення арешту на майно з тією самою метою та з тих самих підстав, що і раніше.

"Жодних нових підстав для встановлення подальшої заборони використання напіввагонів в клопотанні про арешт майна не вказано. Дане клопотання розглядається у Печерському районному суді міста Києва", — йдеться в повідомленні.

Кар'єр Полтавського ГЗК у Горишніх Плавнях. Джерело: Офіс генпрокурора України

Передача справи ПГЗК до суду

Справу про продаж Полтавським ГЗК нефракційного відсіву, обвинуваченими у якій виступають четверо посадовців цього підприємства та троє службовців іншої приватної структури, напередодні було передано до суду.

"З огляду на інформацію, яка вчора була розкрита по даній справі на офіційних сайтах ОГП та ДБР, прокурори скерували до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження стосовно чотирьох посадовців підприємства та службових осіб іншої приватної структури. Представники підприємства під час судового засідання, яке відбулося напередодні, також повідомили слідчого суддю про це", — йдеться в заяві.

Відповідно до ст. 170 КПК, після передачі обвинувального акта до суду всі клопотання щодо арешту майна повинні розглядатися вже тією інстанцією, яка розглядає і саму справу по суті.

У Полтавському ГЗК зазначили, що цією інстанцією має бути місцевий суд за місцем знаходження підприємства, розташованого в Горішніх Плавнях Полтавщини. Втім, у своїх повідомленнях ОГП та ДБР не уточнювали, куди саме передали кримінальну справу за обвинуваченням представників комбінату.

Допис Ferrexpo - Ukrainian. Фото: скриншот

Позиція підприємства

Вимогу про заборону використання вагонів у Полтавському ГЗК оцінили як "шкідливий, непропорційний, надмірний та незаконний захід забезпечення".

Аргументи підприємства:

Переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезення продукції, законність продажу якої розслідувало ДБР. Лише 158 із 2382 вагонів перевозило продукцію, до реалізації якої у слідчих ДБР є претензії. Відтак, відсутні обґрунтовані підстави для арешту усіх вагонів, які є у власності Полтавського ГЗК, а тим паче для заборони їх використання. Капітальна вартість арештованої власності в п'ять разів перевищує суму заявлених "збитків". Заборона використання власних вагонів є надмірним заходом, а умовні "збитки" у разі їх підтвердження можуть бути відшкодовані оборотними коштами. Заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасне виконання договірних зобов'язань перед міжнародними споживачами, що може призвести до втрати партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами. Встановлення заборони використання напіввагонів унеможливлює проведення їх планового поточного та капітального ремонту, як наслідок їх тривала не експлуатація перетворить їх на брухт. Важливо також відзначити, що окрім напіввагонів Полтавського ГЗК, продукція, законність збуту якої розслідує ДБР, перевозилась у тому числі й напіввагонами інших власників, зокрема і державного АТ "Укрзалізниця". Проте, сторона обвинувачення не ініціює накладення арешту на напіввагони інших перевізників (власників).

На підприємстві звернулися до Офісу Генерального прокурора з вимогою "припинити незаконні, протиправні дії, які не відповідають законодавству, державним інтересам і спрямовані на створення перешкод для господарської діяльності підприємства, та відкликати подане клопотання про арешт".

Справа Полтавського ГЗК — деталі

Нагадаємо, топменеджмент гірничо-збагачувального комбінату у місті Горішні Плавні Полтавської області підозрюють у легалізації майна на понад 33 млн грн. Фігуранти легалізували понад 885 тис. тонн щебеню та гірської породи через незаконний видобуток.

На ГЗК обвинувачення заперечують, вказуючи, що на отримання з руди нефракційного відсіву, який ДБР називає щебенем, дозвіл не потрібен; а збував він таку продукцію десятиріччями без жодних претензій правоохоронців. Претензії щодо низької ціни продажу комбінат також відкидає, аргументуючи це принципом свободи в укладенні угоди між сторонами.

Також Новини.LIVE писали, що службових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" викрили в умисному ухиленні від сплати податків. За даними ДБР, посадовці видавали завідомо неправдиві офіційні документи.