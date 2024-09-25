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Генпрокуратура третий раз хочет арестовать 2300 вагонов Полтавского ГОК — детали

25 сентября 2024 20:11
Галина Шподарева - редактор
Прокуратура третий раз пытается арестовать более 2300 вагонов Полтавского ГОК
Вагоны Полтавского ГОК. Фото: Офис Генпрокурора
Галина Шподарева - редактор

Офис генерального прокурора третий раз подал в суд ходатайство об аресте 2382 полувагонов, которые находятся в собственности Полтавского горно-обогатительного комбината и используются для доставки продукции в порты и к западным границам Украины. Рассмотрение ходатайства, аналогичного двум предыдущим, запланировано на 9:00 26 сентября следователем судьей Юлией Головко. 

Об этом говорится в сообщении дочернего предприятия группы Ferrexpo, опубликованном в Facebook в среду, 25 сентября.

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Арест вагонов Полтавского ГОК — развитие событий

На комбинате напомнили, что в октябре 2023 года Киевский апелляционный суд по инициативе прокуроров ОГП и следователей Государственного бюро расследований решил арестовать указанные вагоны, запретив их использование, отчуждение и распоряжение ими. Причины — сохранение вещественных доказательств на время следствия и дальнейшая специальная конфискация в уголовном производстве относительно вероятного незаконного сбыта нефракционного отсева в период 2019-2021 годов.

В апреле 2024 года Печерский райсуд отменил запрет на использование вагонов, признав его необоснованным, однако оставил в силе запрет на отчуждение вагонов. В Полтавском ГОК оценили убытки компании за время действия запрета использования вагонов в 103,3 миллиона гривен.

В мае ОГП подал второе ходатайство о запрете использования полувагонов Полтавского ГОК, аналогичное первому. Фактически речь идет о повторном наложении ареста на имущество с той же целью и на тех же основаниях, что и раньше.

"Никаких новых оснований для установления дальнейшего запрета использования полувагонов в ходатайстве об аресте имущества не указано. Данное ходатайство рассматривается в Печерском районном суде города Киева", — говорится в сообщении. 

Полтавский ГОК, Горышные Плавные. Фото: Офис генпрокурора Украины
Карьер Полтавского ГОК в Горишних Плавнях. Источник: Офис генпрокурора Украины

Передача дела ПГОК в суд

Дело о продаже Полтавским ГОК нефракционного отсева, обвиняемыми в котором выступают четверо должностных лиц этого предприятия и трое служащих другой частной структуры, накануне было передано в суд.

"Учитывая информацию, которая вчера была раскрыта по данному делу на официальных сайтах ОГП и ГБР, прокуроры направили в суд обвинительный акт и реестр материалов уголовного производства в отношении четырех должностных лиц предприятия и должностных лиц другой частной структуры.  Представители предприятия во время судебного заседания, которое состоялось накануне, также сообщили следственному судье об этом", — говорится в заявлении.

В соответствии со ст. 170 УПК, после передачи обвинительного акта в суд все ходатайства по аресту имущества должны рассматриваться уже той инстанцией, которая рассматривает и само дело по существу.

В Полтавском ГОК отметили, что этой инстанцией должен быть местный суд по месту нахождения предприятия, расположенного в Горишних Плавнях Полтавщины. Впрочем, в своих сообщениях ОГП и ГБР не уточняли, куда именно передали уголовное дело по обвинению представителей комбината.

Сообщение Ferrexpo в Facebook
Сообщение Ferrexpo - Russian. Фото: скриншот

Позиция предприятия

Требование о запрете использования вагонов в Полтавском ГОК оценили как "вредную, непропорциональную, чрезмерную и незаконную меру обеспечения". 

Аргументы предприятия:

  1. Подавляющее большинство арестованных вагонов не использовались для перевозки продукции, законность продажи которой расследовало ГБР. Только 158 из 2382 вагонов перевозили продукцию, к реализации которой у следователей ГБР есть претензии. Следовательно, отсутствуют обоснованные основания для ареста всех вагонов, которые есть в собственности Полтавского ГОК, а тем более для запрета их использования.
  2. Капитальная стоимость арестованной собственности в пять раз превышает сумму заявленных "убытков". Запрет использования собственных вагонов является чрезмерной мерой, а условные "убытки" в случае их подтверждения могут быть возмещены оборотными средствами. 
  3. Запрет использования вагонов ставит под угрозу своевременное выполнение договорных обязательств перед международными потребителями, что может привести к потере партнерств и замещению украинской продукции российскими аналогами. 
  4. Установление запрета использования полувагонов делает невозможным проведение их планового текущего и капитального ремонта, как следствие их длительная не эксплуатация превратит их в лом. 
  5. Важно также отметить, что кроме полувагонов Полтавского ГОК, продукция, законность сбыта которой расследует ГБР, перевозилась в том числе и полувагонами других владельцев, в том числе и государственного АО "Укрзализныця". Однако, сторона обвинения не инициирует наложение ареста на полувагоны других перевозчиков (владельцев).

На предприятии обратились в Офис Генерального прокурора с требованием "прекратить незаконные, противоправные действия, которые не соответствуют законодательству, государственным интересам и направлены на создание препятствий для хозяйственной деятельности предприятия, и отозвать поданное ходатайство об аресте".

Дело Полтавского ГОК — детали

Напомним, топ-менеджмент горно-обогатительного комбината в городе Горишние Плавни Полтавской области подозревают в легализации имущества более чем на 33 млн грн. Фигуранты легализовали более 885 тыс. тонн щебня и горной породы из-за незаконной добычи.

На ГОК обвинения отрицают, указывая, что на получение из руды нефракционного отсева, который ДБР называет щебнем, разрешение не требуется; а сбывал он такую продукцию десятилетиями без претензий правоохранителей. Претензии относительно низкой цены продажи комбинат также исключает, аргументируя это принципом свободы в заключении соглашения между сторонами.

Также Новини.LIVE писали, что должностных лиц ЧАО "Полтавский ГОК" разоблачили в умышленном уклонении от уплаты налогов. По данным ГБР, должностные лица выдавали заведомо ложные официальные документы.

коррупция Константин Жеваго Офис генерального прокурора Полтавская область прокуратура

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