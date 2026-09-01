У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження від Forbes Ukraine: герої фронту, бойові медики та розробники — хто потрапив до списку

Військові на сцені. Фото: Forbes Ukraine

27 серпня у столиці відбулася щорічна церемонія нагородження від Forbes Ukraine. Цьогорічний список показав, що одну з ключових ролей у формуванні майбутнього України відіграють молоді командири, бойові медики, волонтерські лідери та розробники оборонних технологій.

Для формування списку редакція розглянула понад 700 кандидатів, відібравши 180 у шорт-лист. Фінальний вибір базувався на репутації, значущості досягнень та лідерському потенціалі кандидатів віком до 30 років.

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Нагороди від Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Захисники та агенти змін у списку Forbes Ukraine

Важливим блоком церемонії стало відзначення тих, хто тримає оборону країни та рятує життя:

Категорія "Військові" : нагороди молодим командирам вручив Євген Пилипенко ("Генерал Черешня"). Серед оголошених лауреатів – начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Лев "Хорус" Пашко та командирка взводу БПЛА й бойова медикиня Світлана "Фенікс" Гоцик .

: нагороди молодим командирам вручив Євген Пилипенко ("Генерал Черешня"). Серед оголошених лауреатів – начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" та командирка взводу БПЛА й бойова медикиня . Категорія "Агенти змін" : відзнаки вручала парамедикиня та захисниця Маріуполя Катерина Поліщук "Пташка". До списку увійшли керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Владислав Урубков та завідувач відділення реконструктивної хірургії Superhumans War Trauma Centre Данило Туркевич .

: відзнаки вручала парамедикиня та захисниця Маріуполя Катерина Поліщук "Пташка". До списку увійшли керівник військового відділу фонду "Повернись живим" та завідувач відділення реконструктивної хірургії Superhumans War Trauma Centre . Оборонні технології та інновації: серед відзначених молодих підприємців та інноваторів – співзасновник компанії Inguar Defence Артем Ющук та керівник напряму БПЛА у Brave1 Денис Логвиненко.

Гості церемонії. Фото: Forbes Ukraine

Церемонія розпочалася з меморіального блоку: гурт Vivienne Mort виконав проникливий перформанс-присвяту на вірші загиблого поета й військовослужбовця Максима Кривцова.

Виступ DOROFEEVA. Фото: Фото: Forbes Ukraine

Музичну частину вечора продовжили виступи Brykulets, Dorofeeva разом із джазовим колективом Savoia Jazzа, а яскравим фіналом вечора став виступ DJ ODYSSAY.

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Також у межах премії були відзначені лідери у категоріях "Бізнес", "Креативні індустрії" та "Спорт". Повний офіційний рейтинг усіх лауреатів буде оприлюднений незабаром на Forbes.ua.