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Главная Актуально Герои фронта, военные медики и разработчики: кто вошел в список Forbes Ukraine "30 до 30"

Герои фронта, военные медики и разработчики: кто вошел в список Forbes Ukraine "30 до 30"

Ua ru
1 сентября 2026 15:54
В Киеве состоялась ежегодная церемония награждения от Forbes Ukraine: герои фронта, боевые медики и разработчики — кто вошел в список
Военные на сцене. Фото: Forbes Ukraine

27 августа в столице состоялась ежегодная церемония награждения от Forbes Ukraine. Список этого года показал, что одну из ключевых ролей в формировании будущего Украины играют молодые командиры, боевые медики, лидеры волонтерских движений и разработчики оборонных технологий.

Для составления списка редакция рассмотрела более 700 кандидатов, отобрав 180 в шорт-лист. Окончательный выбор основывался на репутации, значимости достижений и лидерском потенциале кандидатов в возрасте до 30 лет.

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Герої фронту, бойові медики та розробники: хто потрапив до списку Forbes Ukraine
Награды от Forbes Ukraine. Фото: Forbes Ukraine

Защитники и инициаторы перемен в списке Forbes Ukraine

Важным блоком церемонии стало чествование тех, кто обеспечивает оборону страны и спасает жизни:

  • Категория "Военные": награды молодым командирам вручил Евгений Пилипенко ("Генерал Черешня"). Среди объявленных лауреатов — начальник штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Лев "Хорус" Пашко и командир взвода БПЛА и боевой медик Светлана "Феникс" Гоцик.
  • Категория "Агенты перемен": награды вручала парамедик и защитница Мариуполя Екатерина Полищук "Пташка". В список вошли руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Владислав Урубков и заведующий отделением реконструктивной хирургии Superhumans War Trauma Centre Даниил Туркевич.
  • Оборонные технологии и инновации: среди отмеченных молодых предпринимателей и инноваторов — соучредитель компании Inguar Defence Артем Ющук и руководитель направления БПЛА в Brave1 Денис Логвиненко.
Герої фронту, бойові медики та розробники: хто потрапив до списку Forbes Ukraine
Гости церемонии. Фото: Forbes Ukraine

Церемония началась с мемориального блока: группа Vivienne Mort исполнила проникновенный перформанс-посвящение на стихи погибшего поэта и военнослужащего Максима Кривцова.

герої фронту, бойові медики та розробники: хто потрапив до списку Forbes Ukraine
Выступление DOROFEEVA. Фото: Forbes Ukraine

Музыкальную часть вечера продолжили выступления Brykulets, Dorofeeva вместе с джазовым коллективом Savoia Jazz, а ярким финалом вечера стало выступление DJ ODYSSAY.

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Также в рамках премии были отмечены лидеры в категориях "Бизнес", "Креативные индустрии" и "Спорт". Полный официальный рейтинг всех лауреатов будет опубликован в ближайшее время на Forbes.ua.

медики военные Forbes Ukraine номинации
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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