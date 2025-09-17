Фестиваль "Покоління" відбудеться у Львові — коли, де та як купити квитки

Фестиваль "Покоління". Фото: пресреліз

Фестиваль "Покоління" вирушає до Львова. На сцені лунатимуть найвідоміші українські хіти 90-х і нульових, спеціальна програма до 30-річчя "Території А" та великі концерти відомих українських зірок.

Деталі розповідає Новини.LIVE

Реклама

Читайте також:

Чому варто відвідати фестиваль "Покоління"?

У Львові відбудеться триденний фестиваль "Покоління". Культові хіти 90-х і нульових лунатимуть 19–21 вересня на !FESTRepublic.

У програмі спеціальна програма до 30-річчя "Території А" та великі концерти зірок — Гайтана, Степан Гіга, Руслана, Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька і не тільки. Також це можливість відпочити на фудкортах з львівськими смаколиками, пограти у 8-бітні приставки Dendy і Sega, настільки ігри і відвідати маркет вінілових платівок.

"Ми створили "Покоління" як можливість знову прожити емоції з юності. Хочемо, щоб кожен перетворився на школяра або студента 90-х, який збирає фан-постери і дивиться по М1 кліпи. Та сама музика, віжуали, мода — усе ми повертаємо на кілька днів", — каже співорганізатор фестивалю Роман Жолобак.

Гайтана на фестивалі "Покоління". Фото: пресреліз

Програма фестивалю "Покоління"

19 вересня: Гайтана з хітами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" і не тільки.

20 вересня: Спеціальний день, присвячений 30-річчю хіт-параду "Територія А". На сцені зберуться легенди української музики та виконають хіти кількох поколінь: Руслана, Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, The ВЙО, Анатолій Говорадло (Світязь), Vlad Darwin, AVIATOR, Анна Добриднєва, Аква Віта, Левко Дурко.

21 вересня: Степан Гіга і "Караоке на Майдані" разом з Ігорем Кондратюком.

Руслана на фестивалі "Покоління". Фото: пресреліз

Благодійна мета фестивалю "Покоління"

З 2022 року фестиваль має благодійну місію. Торік на заходах вдалось зібрати понад 7 млн грн на потреби ЗСУ. Цього року прагнуть закупити обладнання РЕБ для Третьої штурмової бригади.

Квитки та розклад фестивалю "Покоління"

Одноденні квитки коштують 500 гривень, їх можна придбати за посиланням. Безплатно відвідати захід можуть діти до 12 років включно, пенсіонери, військові за наявності УБД, люди з інвалідністю 1 і 2 групи.

Графік роботи:

П'ятниця – з 16:00 до 22:00.

Субота і неділя – з 14:00 до 22:00.

Нагадаємо, Одеський кінофестиваль оновив головну нагороду і анонсував програму показів.

Також український режисер Валентин Васянович виграв на кінофестивалі у Торонто.