Главная Актуально Гига и Руслана — фестиваль "Покоління" состоится во Львове

Гига и Руслана — фестиваль "Покоління" состоится во Львове

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 18:25
Фестиваль "Покоління" состоится во Львове — когда, где и как купить билеты
Фестиваль "Покоління". Фото: пресс-релиз

Фестиваль "Покоління" отправляется во Львов. На сцене будут звучать самые известные украинские хиты 90-х и нулевых, специальная программа к 30-летию "Территории А" и запланированы большие концерты известных украинских звезд.

Детали рассказывает Новини.LIVE

Читайте также:

Почему стоит посетить фестиваль "Покоління"?

Во Львове состоится трехдневный фестиваль "Покоління". Культовые хиты 90-х и нулевых будут звучать 19-21 сентября на !FESTRepublic.

В программе специальная программа к 30-летию "Территории А" и большие концерты звезд — Гайтана, Степан Гига, Руслана, Мария Бурмака, Анжелика Рудницкая и не только. Также это возможность отдохнуть на фудкортах со львовскими вкусностями, поиграть в 8-битные приставки Dendy и Sega,  настолки и посетить маркет виниловых пластинок.

"Мы создали "Покоління" как возможность снова прожить эмоции из юности. Хотим, чтобы каждый превратился в школьника или студента 90-х, который собирает фан-постеры и смотрит по М1 клипы. Та же музыка, вижуалы, мода — все мы возвращаем на несколько дней", — говорит соорганизатор фестиваля Роман Жолобак.

Гайтана, фестиваль "Покоління"
Гайтана на фестивале "Покоління". Фото: пресс-релиз

Программа фестиваля "Покоління"

19 сентября: Гайтана с хитами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" и не только.

20 сентября: Специальный день, посвященный 30-летию хит-парада "Территория А". На сцене соберутся легенды украинской музыки и исполнят хиты нескольких поколений: Руслана, Мария Бурмака, Анжелика Рудницкая, The ВЙО, Анатолий Говорадло (Свитязь), Vlad Darwin, AVIATOR, Анна Добрыднева, Аква Вита, Левко Дурко.

21 сентября: Степан Гига и "Караоке на Майдане" вместе с Игорем Кондратюком.

Руслана
Руслана на фестивале "Покоління". Фото: пресс-релиз

Благотворительная цель фестиваля "Покоління"

С 2022 года фестиваль имеет благотворительную миссию. В прошлом году на мероприятиях удалось собрать более 7 млн грн на нужды ВСУ. В этом году стремятся закупить оборудование РЭБ для Третьей штурмовой бригады.

Билеты и расписание фестиваля "Покоління"

Однодневные билеты стоят 500 гривен, их можно приобрести по ссылке. Бесплатно посетить мероприятие могут дети до 12 лет включительно, пенсионеры, военные при наличии УБД, люди с инвалидностью 1 и 2 группы.

График работы:

  • Пятница — с 16:00 до 22:00.
  • Суббота и воскресенье — с 14:00 до 22:00.

Напомним, Одесский кинофестиваль обновил главную награду и анонсировал программу показов.

Также украинский режиссер Валентин Васянович выиграл на кинофестивале в Торонто.

Львов фестиваль Гайтана песни поколение Степан Гига
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
